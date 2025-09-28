$41.490.00
27 сентября, 16:24 • 13386 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 22460 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 60591 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 108810 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 45933 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 42163 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 38042 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 26962 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 56185 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 57585 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина победила Республику Корея на старте молодежного ЧМ-2025

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Сборная Украины по футболу победила Республику Корея со счетом 2:1 на молодежном Чемпионате мира. Следующий матч Украина проведет с Панамой 30 сентября в 23:00.

Украина победила Республику Корея на старте молодежного ЧМ-2025

Сборная Украины по футболу стартовала на молодежном чемпионате мира с победы над Республикой Корея со счетом 2:1. Об этом пишет УНН со ссылкой на онлайн-трансляцию матча.

Детали

Команда Дмитрия Михайленко одолела южнокорейцев. "Сине-желтые" после первого матча возглавили промежуточную таблицу группы В.

Следующий поединок Украина проведет с Панамой во вторник, 30 сентября, в 23:00 по киевскому времени. Другой матч группы между Парагваем и Панамой состоится в 2:00 по киевскому времени. 

Напомним

Ранее УНН сообщали, что 27 сентября начинается 24-й розыгрыш Чемпионата мира по футболу U-20 в Чили, где Украина сыграет свой первый матч против Южной Кореи. Турнир продлится до 19 октября 2025 года.

Участники форума: Чили (в роли хозяина); Испания, Франция, Италия, Украина и Норвегия - от Европы; США, Мексика, Куба и Панама - от КОНКАКАФ; Бразилия, Аргентина, Колумбия, Парагвай - от Южной Америки; Япония, Корея, Саудовская Аравия, Австралия - от Азии; Новая Зеландия и Новая Каледония - от Океании; ЮАР, Марокко, Нигерия, Египет - от Африки. 

Вероника Марченко

