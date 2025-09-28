Украина победила Республику Корея на старте молодежного ЧМ-2025
Киев • УНН
Сборная Украины по футболу победила Республику Корея со счетом 2:1 на молодежном Чемпионате мира. Следующий матч Украина проведет с Панамой 30 сентября в 23:00.
Сборная Украины по футболу стартовала на молодежном чемпионате мира с победы над Республикой Корея со счетом 2:1. Об этом пишет УНН со ссылкой на онлайн-трансляцию матча.
Детали
Команда Дмитрия Михайленко одолела южнокорейцев. "Сине-желтые" после первого матча возглавили промежуточную таблицу группы В.
Следующий поединок Украина проведет с Панамой во вторник, 30 сентября, в 23:00 по киевскому времени. Другой матч группы между Парагваем и Панамой состоится в 2:00 по киевскому времени.
Напомним
Ранее УНН сообщали, что 27 сентября начинается 24-й розыгрыш Чемпионата мира по футболу U-20 в Чили, где Украина сыграет свой первый матч против Южной Кореи. Турнир продлится до 19 октября 2025 года.
Участники форума: Чили (в роли хозяина); Испания, Франция, Италия, Украина и Норвегия - от Европы; США, Мексика, Куба и Панама - от КОНКАКАФ; Бразилия, Аргентина, Колумбия, Парагвай - от Южной Америки; Япония, Корея, Саудовская Аравия, Австралия - от Азии; Новая Зеландия и Новая Каледония - от Океании; ЮАР, Марокко, Нигерия, Египет - от Африки.