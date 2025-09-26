Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї

Уже цієї суботи, 27 вересня, стартує 24-й розіграш Чемпіонату світу з футболу серед молодіжних команд, у якому візьме участь і молодіжна збірна України. Наша молодіжка розпочне виступи у суботу матчем проти Південної Кореї. УНН розповідає про турнір, з ким ще зіграє Україна, де дивитися матчі.

Чемпіонат світу U-20

Чемпіонат світу з футболу серед молодіжних команд 2025 - 24-й розіграш молодіжного турніру, що відбудеться в Чилі з 27 вересня по 19 жовтня 2025 року.

До участі у змаганнях допускаються гравці, які народилися з 1 січня 2005 року або після цього дня та до 31 грудня 2009 року.

ЧС-2025 проходитиме в п'яти містах Чилі: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька. Участь у форумі візьмуть 24 команди із шести конфедерацій.

Спочатку вони змагатимуться в шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу. Далі - за звичною схемою.

Учасники форуму: Чилі (у ролі господаря); Іспанія, Франція, Італія, Україна та Норвегія - від Європи; США, Мексика, Куба й Панама - від КОНКАКАФ; Бразилія, Аргентина, Колумбія, Парагвай - від Південної Америки; Японія, Корея, Саудівська Аравія, Австралія - від Азії; Нова Зеландія та Нова Каледонія — від Океанії; ПАР, Марокко, Нігерія, Єгипет - від Африки.

Посів перед жеребкуванням сформувався за сумою очок, здобутих країною на останніх п'яти мундіалях U-20 - 2023 (100%), 2019 (80%), 2017 (60%), 2015 (40%), 2013 (20%). Також під час жеребкування враховувався й географічний принцип. Україна перебувала в другому кошику.

Склад груп ЧС-2025 (U-20)

Збірна України потрапила до групи В, де зустрінеться із Південною Кореєю, Парагваєм, Панамою. Решта груп виглядає наступним чином:

Група А: Чилі, Нова Зеландія, Японія, Єгипет.

Група C: Бразилія, Мексика, Марокко, Іспанія.

Група D: Італія, Австралія, Куба, Аргентина.

Група E: США, Нова Каледонія, Франція, ПАР.

Група F: Колумбія, Саудівська Аравія, Норвегія, Нігерія.

Збірна України

Збірна України вирушила до Чилі ще минулої середи, 16 вересня, у наступному складі:

Воротарі: 1. Станіслав Ванівський ("Сталь" Жешув, Польща), 12. Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія), 16. Маркіян Бакус ("ЛНЗ" Черкаси).

Захисники: 3. Кирило Дігтярь, 13. Даніель Вернаттус (обидва - "Металіст" Харків), 4. Микола Киричок ("Карпати" Львів), 5. Владислав Кисіль ("Понферрадіна", Іспанія), 6. Максим Мельниченко ("Полісся" Житомир), 17. Максим Деркач ("Тукумc 2000", Латвія), 20. Олексій Гусєв ("Кудрівка").

Півзахисники: 10. Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), 11. Данило Кревсун ("Боруссія" Д, Німеччина), 7. Артур Шах ("Карпати" Львів), 18. Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), 8. Данііл Ващенко ("Олександрія"), 21. Матвій Панченко ("Металіст 1925" Харків), 14. Крістіан Шевченко ("Вотфорд", Англія), 2. Віталій Катрич ("Інгулець" Петрове), 15. Ярослав Караман ("Полісся" Житомир).

Нападники: 9. Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), 19. Олександр Пищур ("ЕТО", Угорщина).

22 вересня молодіжка переїхала із Сантьяго в передмістя Вальпараїсо, де проведуть два матчі групового етапу чемпіонату світу – проти Південної Кореї та Панами.

У суботу, 27 вересня, Україна о 23:00 зустрінеться із Південною Кореєю, а вже у вівторок, 30 вересня, о 23:00 проти Панами. Заключний матч групи Україна проведе у п’ятницю, 3 жовтня, проти Парагваю у Сантьяго.

Цікаві факти

Чемпіонат світу пройде лише у 4 містах: Сантьяго, Ранкагуа, Вальпараїсо та Талька.

Це вже другий турнір, який прийматиме Чилі - востаннє країна приймала найкращих майбутніх зірок чоловічої збірної світу у 1987 році, коли Югославія стала чемпіоном.

Чинними чемпіонами є Уругвай, який переміг Італію з рахунком 1:0 у фіналі 2023 року в Аргентині та здобув свій перший титул у змаганнях. Проте, уругвайці не змогли кваліфікуватися на цей турнір, завершивши теперішню кваліфікацію лише на п’ятому місці.

Збірна Уругваю до 20 років - чинний володар трофею

Найуспішнішою командою змагань є Аргентина, яка має шість титулів, хоча вони не піднімали трофей з 2007 року.

Маскот турніру - "Віто" - віщача тваринка, що нагадує кролика чи шиншилу, характерна для регіону.

"З його товариським характером, привабливою зовнішністю та безмежною енергією (звідси і його ім'я, похідне від латинського слова, що означає "життя"), Віто, безсумнівно, стане улюбленцем фанатів з усього світу. Симпатична віскача – тварина, що мешкає в Південній Америці і схожа на кролика або шиншилу – відіграватиме важливу роль у просуванні та представленні турніру в країні та за кордоном", - заявили в FIFA.

У турнірі братимуть участь як титуловані команди, так і дебютанти - наприклад, Нова Каледонія вперше в історії з’явиться на U-20 Чемпіонаті світу.

Збірна України U-20 брала участь у 4-х фінальних турнірах Чемпіонату світу U-20:

2001 рік в Аргентині;

2005 рік у Нідерландах;

2015 рік у Новій Зеландії;

2019 рік у Польщі.

Найвищим досягненням для нашої збірної стала перемога у фіналі 2019 року, де українські футболісти обіграли у збірну Південної Кореї - 3:1.

Де дивитисяПереглядати матчі Чемпіонату світу можна онлайн безкоштовно на офіційному сайті FIFA.