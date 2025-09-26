$41.490.08
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи

Киев • УНН

 • 1742 просмотра

27 сентября начинается 24-й розыгрыш Чемпионата мира по футболу U-20 в Чили, где Украина сыграет свой первый матч против Южной Кореи. Турнир продлится до 19 октября 2025 года.

Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи

Уже в эту субботу, 27 сентября, стартует 24-й розыгрыш Чемпионата мира по футболу среди молодежных команд, в котором примет участие и молодежная сборная Украины. Наша молодежка начнет выступления в субботу матчем против Южной Кореи. УНН рассказывает о турнире, с кем еще сыграет Украина, где смотреть матчи. 

Чемпионат мира U-20

Чемпионат мира по футболу среди молодежных команд 2025 — 24-й розыгрыш молодежного турнира, который состоится в Чили с 27 сентября по 19 октября 2025 года. 

К участию в соревнованиях допускаются игроки, родившиеся с 1 января 2005 года или после этого дня и до 31 декабря 2009 года.

ЧМ-2025 будет проходить в пяти городах Чили: Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька. Участие в форуме примут 24 команды из шести конфедераций. 

Сначала они будут соревноваться в шести квартетах. По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, занявшие третье место, выйдут в 1/8 финала. Далее — по привычной схеме.

Участники форума: Чили (в роли хозяина); Испания, Франция, Италия, Украина и Норвегия — от Европы; США, Мексика, Куба и Панама — от КОНКАКАФ; Бразилия, Аргентина, Колумбия, Парагвай — от Южной Америки; Япония, Корея, Саудовская Аравия, Австралия — от Азии; Новая Зеландия и Новая Каледония — от Океании; ЮАР, Марокко, Нигерия, Египет — от Африки. 

Посев перед жеребьевкой сформировался по сумме очков, набранных страной на последних пяти мундиалях U-20 — 2023 (100%), 2019 (80%), 2017 (60%), 2015 (40%), 2013 (20%). Также при жеребьевке учитывался и географический принцип. Украина находилась во второй корзине.  

Состав групп ЧМ-2025 (U-20)

Сборная Украины попала в группу В, где встретится с Южной Кореей, Парагваем, Панамой. Остальные группы выглядят следующим образом: 

  • Группа А: Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет.
    • Группа C: Бразилия, Мексика, Марокко, Испания.
      • Группа D: Италия, Австралия, Куба, Аргентина.
        • Группа E: США, Новая Каледония, Франция, ЮАР.
          • Группа F: Колумбия, Саудовская Аравия, Норвегия, Нигерия.

            Сборная Украины

            Сборная Украины отправилась в Чили еще в прошлую среду, 16 сентября, в следующем составе: 

            Вратари: 1. Станислав Ванивский ("Сталь" Жешув, Польша), 12. Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания), 16. Маркиян Бакус ("ЛНЗ" Черкассы).

            Защитники: 3. Кирилл Дигтярь, 13. Даниэль Вернаттус (оба - "Металлист" Харьков), 4. Николай Киричок ("Карпаты" Львов), 5. Владислав Кисиль ("Понферрадина", Испания), 6. Максим Мельниченко ("Полесье" Житомир), 17. Максим Деркач ("Тукумс 2000", Латвия), 20. Алексей Гусев ("Кудровка").

            Полузащитники: 10. Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), 11. Даниил Кревсун ("Боруссия" Д, Германия), 7. Артур Шах ("Карпаты" Львов), 18. Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), 8. Даниил Ващенко ("Александрия"), 21. Матвей Панченко ("Металлист 1925" Харьков), 14. Кристиан Шевченко ("Уотфорд", Англия), 2. Виталий Катрич ("Ингулец" Петрово), 15. Ярослав Караман ("Полесье" Житомир).

            Нападающие: 9. Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), 19. Александр Пищур ("ЭТО", Венгрия).

            22 сентября молодежка переехала из Сантьяго в пригород Вальпараисо, где проведут два матча группового этапа чемпионата мира – против Южной Кореи и Панамы. 

            В субботу, 27 сентября, Украина в 23:00 встретится с Южной Кореей, а уже во вторник, 30 сентября, в 23:00 против Панамы. Заключительный матч группы Украина проведет в пятницу, 3 октября, против Парагвая в Сантьяго. 

            Интересные факты

            Чемпионат мира пройдет только в 4 городах: Сантьяго, Ранкагуа, Вальпараисо и Талька. 

            Это уже второй турнир, который примет Чили — последний раз страна принимала лучших будущих звезд мужской сборной мира в 1987 году, когда Югославия стала чемпионом.

            Действующими чемпионами является Уругвай, который победил Италию со счетом 1:0 в финале 2023 года в Аргентине и завоевал свой первый титул в соревнованиях. Однако, уругвайцы не смогли квалифицироваться на этот турнир, завершив нынешнюю квалификацию лишь на пятом месте.

            Сборная Уругвая до 20 лет — действующий обладатель трофея 

            Самой успешной командой соревнований является Аргентина, которая имеет шесть титулов, хотя они не поднимали трофей с 2007 года.

            Маскот турнира — "Вито" — вещающее животное, напоминающее кролика или шиншиллу, характерное для региона. 

            "С его дружелюбным характером, привлекательной внешностью и безграничной энергией (отсюда и его имя, производное от латинского слова, означающего "жизнь"), Вито, несомненно, станет любимцем фанатов со всего мира. Симпатичная вискача – животное, обитающее в Южной Америке и похожее на кролика или шиншиллу – будет играть важную роль в продвижении и представлении турнира в стране и за рубежом", - заявили в FIFA. 

            В турнире будут участвовать как титулованные команды, так и дебютанты — например, Новая Каледония впервые в истории появится на U-20 Чемпионате мира.

            Сборная Украины U-20 принимала участие в 4-х финальных турнирах Чемпионата мира U-20:

            • 2001 год в Аргентине;
              • 2005 год в Нидерландах;
                • 2015 год в Новой Зеландии;
                  • 2019 год в Польше. 

                    Высшим достижением для нашей сборной стала победа в финале 2019 года, где украинские футболисты обыграли сборную Южной Кореи — 3:1.

                    Где смотреть. Просматривать матчи Чемпионата мира можно онлайн бесплатно на официальном сайте FIFA.

                    Павел Башинский

