Суд арештував кошти та цінні папери екснардепа Макеєнка на понад 35 млн доларів

Офіс Генпрокурора забезпечив у суді арешт грошових коштів та цінних паперів на суму понад 35 млн доларів США колишнього народного депутата України Володимира Макеєнка. Кошти передано в управління АРМА, передає УНН.

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора 15 липня судом задоволено клопотання про передачу в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошових коштів та цінних паперів у загальній сумі понад 35 млн доларів США, що еквівалентно 1,5 млрд грн, які раніше перебували на рахунках у люксембурзькому банку та у межах кримінального провадження були передані до Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембург - йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Безпосереднім власником цих коштів є колишній народний депутат І, ІІІ – VII скликань, який також був головою Київської міської державної адміністрації, а також низка підконтрольних йому офшорних компаній.

І хоч правоохоронці не називають імені екснардепа, УНН стало відомо, що йдеться про Володимира Макеєнка.

Деталі

За даними Офісу Генпрокурора, будучи резидентом України, екснардеп вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював низку офшорних компаній (у тому числі зареєстрованих у Республіці Панама, Ґонконґу, Республіці Кіпр, Британських Віргінських островах), які щорічно приносили йому дохід. Однак, обов’язкових податкових платежів до держбюджету України народний обранець не здійснював.

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Відповідні активи, що мають ознаки незаконного походження, арештовані у межах кримінального провадження за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, яке за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу СБУ здійснює ДБР.

Офісом Генерального прокурора вживаються подальші процесуальні заходи для встановлення всіх обставин протиправної діяльності колишнього парламентаря та відшкодування державі збитків, завданих внаслідок вчинених ним кримінальних правопорушень.

Нагадаємо

У вересні 2024 Державне бюро розслідувань повідомило Макеєнку про підозру в ухиленні від сплати податків. За даними слідства, екснардеп протягом 2011-2018 років отримав за кордоном дохід у понад 378 млн гривень. Він не сплатив з них податок на дохід фізичних осіб та військових збір на суму 71,4 млн гривень.