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Financial Times
Вашингтон Пост

Суд арестовал средства и ценные бумаги экс-нардепа Макеенко на более чем 35 млн долларов

Киев • УНН

 • 1842 просмотра

Офис Генпрокурора обеспечил арест и передачу АРМА средств и ценных бумаг на более чем 35 млн долларов США, принадлежавших бывшему народному депутату Владимиру Макеенко. Средства, которые находились на счетах в люксембургском банке, имеют признаки незаконного происхождения.

Суд арестовал средства и ценные бумаги экс-нардепа Макеенко на более чем 35 млн долларов

Офис Генпрокурора обеспечил в суде арест денежных средств и ценных бумаг на сумму более 35 млн долларов США бывшего народного депутата Украины Владимира Макеенко. Средства переданы в управление АРМА, передает УНН.

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора 15 июля судом удовлетворено ходатайство о передаче в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) денежных средств и ценных бумаг в общей сумме более 35 млн долларов США, что эквивалентно 1,5 млрд грн, которые ранее находились на счетах в люксембургском банке и в рамках уголовного производства были переданы в Бюро по управлению активами Великого Герцогства Люксембург 

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Непосредственным владельцем этих средств является бывший народный депутат I, III – VII созывов, который также был главой Киевской городской государственной администрации, а также ряд подконтрольных ему оффшорных компаний.

И хотя правоохранители не называют имени экс-нардепа, УНН стало известно, что речь идет о Владимире Макеенко.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, будучи резидентом Украины, экс-нардеп вел скрытый бизнес за границей, в частности контролировал ряд оффшорных компаний (в том числе зарегистрированных в Республике Панама, Гонконге, Республике Кипр, Британских Виргинских островах), которые ежегодно приносили ему доход. Однако, обязательных налоговых платежей в госбюджет Украины народный избранник не осуществлял.

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Соответствующие активы, имеющие признаки незаконного происхождения, арестованы в рамках уголовного производства по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, которое при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и оперативном сопровождении СБУ осуществляет ГБР.

Офисом Генерального прокурора принимаются дальнейшие процессуальные меры для установления всех обстоятельств противоправной деятельности бывшего парламентария и возмещения государству ущерба, причиненного в результате совершенных им уголовных правонарушений.

Напомним

В сентябре 2024 года Государственное бюро расследований сообщило Макеенко о подозрении в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, экс-нардеп в течение 2011-2018 годов получил за границей доход в более 378 млн гривен. Он не уплатил с них налог на доход физических лиц и военный сбор на сумму 71,4 млн гривен.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Панама
Служба безопасности Украины
Гонконг
Люксембург
Украина
Кипр
Tesla
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