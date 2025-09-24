Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів

Панама вже скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів, частина яких перебуває в неналежному стані та небезпечна для експлуатації. Про це повідомив президент Панами Хосе Рауль Муліно під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Панами Хосе Раулем Муліно, щоб обговорити важливість санкцій проти російського тіньового флоту.

Глава держави подякував Панамі за підтримку всіх проукраїнських резолюцій в ООН, наших людей і особливо дітей. Зеленський висловив окрему подяку за кроки, які обмежують можливості російського тіньового флоту.

Президент повідомив, що Україна вже перебуває на фінальному етапі відкриття посольства у столиці Панами та відзначив підтримку з боку панамського уряду в цьому процесі.

Глава держави зазначив, що Україна готує резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей, закликав її підтримати й запросив приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Зеленський розповів про злочини росії проти дітей, зокрема про те, як росіяни вивозять їх із дитячих будинків на тимчасово окупованих територіях до РФ. Президент наголосив, що вони роблять усе, щоб стерти ідентичність юних українців та змусити забути рідну мову.

За даними ОП, окремо увагу приділили важливості посилення санкцій проти Росії.

Хосе Рауль Муліно зазначив, що Панама вже скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів, частина яких перебуває в неналежному стані та небезпечна для експлуатації - йдеться у повідомленні.

Глава держави запросив Хосе Рауля Муліно приїхати до України, додали в ОП.

