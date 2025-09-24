$41.380.00
48.800.07
ukenru
18:42 • 352 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
14:27 • 10677 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 17587 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 19290 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 21373 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 35526 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 18643 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 34902 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18353 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18563 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4м/с
61%
756мм
Популярнi новини
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 35704 перегляди
На Донеччині росіяни розстріляли сім’ю цивільних і захопили в заручники дитину - військовіVideo24 вересня, 09:57 • 4798 перегляди
Трамп перекладає відповідальність за війну в Україні на Європу та НАТО - The Telegraph24 вересня, 10:22 • 5216 перегляди
Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть якщо Трамп попросить24 вересня, 10:41 • 13060 перегляди
Зеленського підштовхують до повернення земель, які Україна не відвоювала влітку 2023 - CNN13:41 • 5982 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 35516 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 35759 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 34897 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 45480 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 54188 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Денис Прокопенко
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 39342 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 99175 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 58744 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 72609 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 124215 перегляди
Актуальне
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Президент Панами Хосе Рауль Муліно повідомив про скасування реєстрації понад 200 російських танкерів, частина з яких перебуває в неналежному стані. Володимир Зеленський обговорив із ним важливість санкцій проти російського тіньового флоту та подякував за підтримку України.

Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів

Панама вже скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів, частина яких перебуває в неналежному стані та небезпечна для експлуатації. Про це повідомив президент Панами Хосе Рауль Муліно під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Панами Хосе Раулем Муліно, щоб обговорити важливість санкцій проти російського тіньового флоту.

Глава держави подякував Панамі за підтримку всіх проукраїнських резолюцій в ООН, наших людей і особливо дітей. Зеленський висловив окрему подяку за кроки, які обмежують можливості російського тіньового флоту.

Президент повідомив, що Україна вже перебуває на фінальному етапі відкриття посольства у столиці Панами та відзначив підтримку з боку панамського уряду в цьому процесі.

Австралія знижує стелю ціни на російську нафту та посилює санкції проти "тіньового флоту"18.09.25, 11:41 • 2977 переглядiв

Глава держави зазначив, що Україна готує резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей, закликав її підтримати й запросив приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Зеленський розповів про злочини росії проти дітей, зокрема про те, як росіяни вивозять їх із дитячих будинків на тимчасово окупованих територіях до РФ. Президент наголосив, що вони роблять усе, щоб стерти ідентичність юних українців та змусити забути рідну мову.

За даними ОП, окремо увагу приділили важливості посилення санкцій проти Росії.

Хосе Рауль Муліно зазначив, що Панама вже скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів, частина яких перебуває в неналежному стані та небезпечна для експлуатації 

- йдеться у повідомленні.

Глава держави запросив Хосе Рауля Муліно приїхати до України, додали в ОП.

Сенатори США хочуть запровадити санкції проти "тіньового флоту" рф 20.09.25, 12:05 • 4333 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Хосе Рауль Муліно
Панама
Організація Об'єднаних Націй
Володимир Зеленський
Україна