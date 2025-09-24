Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил об отмене регистрации более 200 российских танкеров, часть из которых находится в ненадлежащем состоянии. Владимир Зеленский обсудил с ним важность санкций против российского теневого флота и поблагодарил за поддержку Украины.
Панама уже отменила регистрацию более двухсот российских танкеров, часть которых находится в ненадлежащем состоянии и опасна для эксплуатации. Об этом сообщил президент Панамы Хосе Рауль Мулино во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Панамы Хосе Раулем Мулино, чтобы обсудить важность санкций против российского теневого флота.
Глава государства поблагодарил Панаму за поддержку всех проукраинских резолюций в ООН, наших людей и особенно детей. Зеленский выразил отдельную благодарность за шаги, ограничивающие возможности российского теневого флота.
Президент сообщил, что Украина уже находится на финальном этапе открытия посольства в столице Панамы и отметил поддержку со стороны панамского правительства в этом процессе.
Глава государства отметил, что Украина готовит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей, призвал ее поддержать и пригласил присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей.
Зеленский рассказал о преступлениях России против детей, в частности о том, как россияне вывозят их из детских домов на временно оккупированных территориях в рф. Президент подчеркнул, что они делают все, чтобы стереть идентичность юных украинцев и заставить забыть родной язык.
По данным ОП, отдельно внимание уделили важности ужесточения санкций против россии.
Хосе Рауль Мулино отметил, что Панама уже отменила регистрацию более двухсот российских танкеров, часть которых находится в ненадлежащем состоянии и опасна для эксплуатации.
Глава государства пригласил Хосе Рауля Мулино приехать в Украину, добавили в ОП.
