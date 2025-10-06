$41.230.05
Юнацька збірна України в 1/8 зіграє проти Іспанії на ЧС-2026

Київ • УНН

 • 750 перегляди

Юнацька збірна України U-20 зіграє проти Іспанії в 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2026 в Чилі. Матч відбудеться 7 жовтня о 22:30 за Києвом у Вальпараїсо.

Збірна України U-20 в 1/8 фіналу юнацького Чемпіонату світу-2026, який проходить в Чилі, зіграє проти збірної Іспанії. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.

Деталі

Як повідомляв УНН, юнацька збірна України U-20 перемогла Парагвай з рахунком 2:1 у заключному матчі групового раунду Чемпіонату Світу в Чилі. Ця перемога забезпечила українцям перше місце у групі В з сімома очками.

Україна мала б зіграти із командою, яка зайняла третє місце в одному з квартетів A/C/D.

Україна U-20 з першого місця групи вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату Світу04.10.25, 01:00 • 3219 переглядiв

Уночі визначилося, що суперником України в 1/8 стане збірна Іспанії, яка зайняла третє місце в групі С. Поєдинок відбудеться у Вальпараїсо на стадіоні "Естадіо Еліас Фігероа Брандер" вже у вівторок, 7 жовтня. Старт поєдинку заплановано о 22:30 за київським часом.

Букмекери віддають перевагу іспанцям, на перемогу яких можна поставити з коефіцієнтом - 1,6. На перемогу України - 4,2.

Переможець пари зустрінеться із переможцем матчу Колумбія - Південна Африка, які проведуть свій поєдинок у середу, 8 жовтня.

Нагадаємо

Юнацька збірна України з футболу U-20 стартувала на молодіжному чемпіонаті світу з перемоги над Республікою Корея з рахунком 2:1.

У другому матчі групового етапу підопічні Дмитра Михайленка зіграли внічию з Панамою - 1:1.

Павло Башинський

Спорт
Панама
Колумбія
Чилі
Південно-Африканська Республіка
Іспанія
Україна