Україна U-20 з першого місця групи вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату Світу
Київ • УНН
Юнацька збірна України U-20 перемогла Парагвай з рахунком 2:1 у заключному матчі групового раунду Чемпіонату Світу в Чилі. Ця перемога забезпечила українцям перше місце у групі В з сімома очками.
Деталі
Перший тайм пройшов за рівної боротьби - відчувалося, що обидві команди більше прагнуть залишити власні ворота недоторканими, ніж ризикувати - 0:0.
Втім, уже на стартовій хвилині другої половини "синьо-жовті" проведи класну багатоходівку, яка завершилася влучним ударом Максима Деркача, який щойно вийшов на заміну 1:0.
На 69-й хвилині гри латнноамериканцям вдалося відігратися: після прострілу м'яч від ноги Мельниченка змінив траєкторію і залетів у сітку воріт Крапивцова- 1:1.
А вже на 80-й хвилині українці знову вийшли вперед: Матвій Пономаренко, який теж з'явився на полі з лави запасних, невідпорно пробив з дальної відстані, встановивши остаточний рахунок матчу - 2:1.
Таким чином, українці набрали 7 очок і одноосібно перемогли у групі В. Суперник підопічних Михайленка по 1/8 фіналу визначиться пізніше, але вже відомо, що це буде команда, яка посяде третє місце в одному з квартетів A/C/D. Перед заключним туром цю позицію займають відповідно збірні Чилі, Бразилії та Куби.
Нагадаємо
Юнацька збірна України з футболу U-20 стартувала на молодіжному чемпіонаті світу з перемоги над Республікою Корея з рахунком 2:1.
У другому матчі групового етапу підопічні Дмитра Михайленка зіграли внічию з Панамою - 1:1.
