3 жовтня, 16:00 • 16584 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 25879 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 36433 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 36801 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 24594 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 39368 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 31793 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 20396 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20274 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16574 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Україна U-20 з першого місця групи вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату Світу

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Юнацька збірна України U-20 перемогла Парагвай з рахунком 2:1 у заключному матчі групового раунду Чемпіонату Світу в Чилі. Ця перемога забезпечила українцям перше місце у групі В з сімома очками.

Україна U-20 з першого місця групи вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату Світу

Юнацька збірна України з футболу U-20 здобула перше місце у групі В на Чемпіонаті Світу, що триває у Чилі. У заключному матчі групового раунду підопічні Дмитра Михайленка переграли команду Парагваю, повідомляє УНН.

Деталі

Перший тайм пройшов за рівної боротьби - відчувалося, що обидві команди більше прагнуть залишити власні ворота недоторканими, ніж ризикувати - 0:0.

Втім, уже на стартовій хвилині другої половини "синьо-жовті" проведи класну багатоходівку, яка завершилася влучним ударом Максима Деркача, який щойно вийшов на заміну 1:0.

На 69-й хвилині гри латнноамериканцям вдалося відігратися: після прострілу м'яч від ноги Мельниченка змінив траєкторію і залетів у сітку воріт Крапивцова- 1:1.

А вже на 80-й хвилині українці знову вийшли вперед: Матвій Пономаренко, який теж з'явився на полі з лави запасних, невідпорно пробив з дальної відстані, встановивши остаточний рахунок матчу - 2:1.

Таким чином, українці набрали 7 очок і одноосібно перемогли у групі В. Суперник підопічних Михайленка по 1/8 фіналу визначиться пізніше, але вже відомо, що це буде команда, яка посяде третє місце в одному з квартетів A/C/D. Перед заключним туром цю позицію займають відповідно збірні Чилі, Бразилії та Куби.

Нагадаємо

Юнацька збірна України з футболу U-20 стартувала на молодіжному чемпіонаті світу з перемоги над Республікою Корея з рахунком 2:1.

У другому матчі групового етапу підопічні Дмитра Михайленка зіграли внічию з Панамою - 1:1.

Український футболіст Судаков забив дебютний гол за "Бенфіку" у чемпіонаті Португалії21.09.25, 06:15 • 4055 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Парагвай
Чилі