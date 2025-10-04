Украина U-20 с первого места группы вышла в 1/8 финала Чемпионата Мира
Киев • УНН
Юношеская сборная Украины U-20 победила Парагвай со счетом 2:1 в заключительном матче группового раунда Чемпионата Мира в Чили. Эта победа обеспечила украинцам первое место в группе В с семью очками.
Юношеская сборная Украины по футболу U-20 заняла первое место в группе В на Чемпионате Мира, который проходит в Чили. В заключительном матче группового раунда подопечные Дмитрия Михайленко обыграли команду Парагвая, сообщает УНН.
Детали
Первый тайм прошел в равной борьбе - чувствовалось, что обе команды больше стремятся оставить собственные ворота нетронутыми, чем рисковать - 0:0.
Впрочем, уже на стартовой минуте второй половины "сине-желтые" провели классную многоходовку, которая завершилась точным ударом Максима Деркача, только что вышедшего на замену 1:0.
На 69-й минуте игры латиноамериканцам удалось отыграться: после прострела мяч от ноги Мельниченко изменил траекторию и залетел в сетку ворот Крапивцова - 1:1.
А уже на 80-й минуте украинцы снова вышли вперед: Матвей Пономаренко, который тоже появился на поле со скамейки запасных, неотразимо пробил с дальней дистанции, установив окончательный счет матча - 2:1.
Таким образом, украинцы набрали 7 очков и единолично победили в группе В. Соперник подопечных Михайленко по 1/8 финала определится позже, но уже известно, что это будет команда, которая займет третье место в одном из квартетов A/C/D. Перед заключительным туром эту позицию занимают соответственно сборные Чили, Бразилии и Кубы.
Напомним
Юношеская сборная Украины по футболу U-20 стартовала на молодежном чемпионате мира с победы над Республикой Корея со счетом 2:1.
Во втором матче группового этапа подопечные Дмитрия Михайленко сыграли вничью с Панамой - 1:1.
