Украинский футболист Судаков забил дебютный гол за "Бенфику" в чемпионате Португалии

$41.250.00
48.780.00
ukenru
20 сентября, 15:23 • 13541 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 30966 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 44307 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 60710 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 55648 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 52591 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 46225 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 57039 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 71038 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 35556 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Вышел на встречу с друзьями и не вернулся: на Львовщине 16-летнего парня нашли без сознания на территории заброшенного зданияPhoto20 сентября, 17:29 • 5474 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности перед встречей президентов Украины и США20 сентября, 17:40 • 2670 просмотра
В Харькове столкнулись легковушки: пять человек пострадали, есть задержка трамваяPhoto20 сентября, 17:56 • 4424 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 13229 просмотра
Вражеский БПЛА попал в жилой дом на Полтавщине: подробности от ГСЧСPhoto20 сентября, 19:14 • 5690 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 13288 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 44305 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 60708 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 63427 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 71036 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Кит Келлог
Ричард Гренелл
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Чешская Республика
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 57038 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 63427 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 29304 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 31242 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 33456 просмотра
Х-101
МиГ-31
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор

Украинский футболист Судаков забил дебютный гол за "Бенфику" в чемпионате Португалии

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков отличился дебютным голом за лиссабонскую "Бенфику" в выездном матче шестого тура чемпионата Португалии против "АВС". Украинец забил на третьей добавленной минуте первого тайма, а его команда одержала победу со счетом 3:0.

Украинский футболист Судаков забил дебютный гол за "Бенфику" в чемпионате Португалии

Полузащитник сборной Украины по футболу Георгий Судаков забил дебютный гол за лиссабонскую "Бенфику". Это произошло в выездном матче шестого тура чемпионата Португалии против "АВС", сообщает УНН.

Детали

На третьей добавленной к первому тайму минуте Судаков подхватил мяч в штрафной площадке соперника и мощно и точно пробил по воротам.

Позже стало известно, что украинец был признан лучшим игроком матча, который завершился победой "Бенфики" со счетом 3:0.

Сам Судаков написал в Instagram, что "невероятно счастлив своему дебютному голу".

Справка

Георгий Судаков стал игроком "Бенфики" в конце августа. Трансфер игрока обошелся португальскому клубу в 27 миллионов евро.

Напомним

В начале сентября дом Георгия Судакова в Киеве пострадал от ночной ракетно-дроновой атаки. Футболист опубликовал видео разрушений, выразив возмущение действиями оккупантов.

Вадим Хлюдзинский

