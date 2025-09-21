Украинский футболист Судаков забил дебютный гол за "Бенфику" в чемпионате Португалии

Полузащитник сборной Украины по футболу Георгий Судаков забил дебютный гол за лиссабонскую "Бенфику". Это произошло в выездном матче шестого тура чемпионата Португалии против "АВС", сообщает УНН.

Детали

На третьей добавленной к первому тайму минуте Судаков подхватил мяч в штрафной площадке соперника и мощно и точно пробил по воротам.

Позже стало известно, что украинец был признан лучшим игроком матча, который завершился победой "Бенфики" со счетом 3:0.

Сам Судаков написал в Instagram, что "невероятно счастлив своему дебютному голу".

Справка

Георгий Судаков стал игроком "Бенфики" в конце августа. Трансфер игрока обошелся португальскому клубу в 27 миллионов евро.

Напомним

В начале сентября дом Георгия Судакова в Киеве пострадал от ночной ракетно-дроновой атаки. Футболист опубликовал видео разрушений, выразив возмущение действиями оккупантов.

Трубина и Судакова будет тренировать Жозе Моуринью: «Бенфика» объявила о назначении нового тренера