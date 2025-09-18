Трубина и Судакова будет тренировать Жозе Моуринью: «Бенфика» объявила о назначении нового тренера

$41.190.02
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 20036 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 29329 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 19660 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 18150 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 27883 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 15493 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 47080 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 44074 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33475 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Марк Цукерберг провалил презентацию «очков искусственного интеллекта» от Meta - СМИ
18 сентября, 07:02
В рф заявили об атаке дронов на завод "Газпрома" в Башкортостане: возник пожар
18 сентября, 08:55
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт
18 сентября, 08:58
10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб
18 сентября, 09:16
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?
11:39
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?
11:39
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт
18 сентября, 08:58
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
17 сентября, 19:21
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Андрей Парубий
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Китай
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента
18 сентября, 05:59
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе
17 сентября, 18:36
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире
17 сентября, 17:52
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000
17 сентября, 17:24
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma
16 сентября, 14:15
ТикТок
ЧатГПТ
The Economist
Еврофайтер Тайфун
E-6 Mercury

Трубина и Судакова будет тренировать Жозе Моуринью: «Бенфика» объявила о назначении нового тренера

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Португальская «Бенфика» назначила Жозе Моуринью новым главным тренером. Контракт рассчитан до конца сезона 2026/27.

Трубина и Судакова будет тренировать Жозе Моуринью: «Бенфика» объявила о назначении нового тренера

Португальская "Бенфика", за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, назначила Жозе Моуринью новым главным тренером, который возвращается к "орлам" через 25 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление клуба.

Подробности

"Бенфика" сообщает, что достигла соглашения с тренером Жозе Марио дос Сантос Моуринью Феликс относительно заключения трудового договора, который будет действовать до конца спортивного сезона 2026/27" 

- говорится в заявлении клуба.

Дополнение

Накануне УНН сообщал, что португальская "Бенфика" уволила главного тренера Бруну Лаже после поражения от азербайджанского "Карабаха" в Лиге чемпионов УЕФА.

Последним клубом Жозе Моуринью был турецкий "Фенербахче", из которого был уволен после того, как его клуб не смог пройти "Бенфику" в плей-офф Лиги чемпионов, уступив со счетом - 1:0 по сумме двух матчей.

Также отметим, что "Бенфика" была первым профессиональным клубом в карьере Моуринью, как тренера. После работы ассистентом Бобби Робсона и Луи ван Гала в Барселоне, Моуринью стал главным тренером Бенфики в сентябре 2000 года, но ушел в отставку лишь после 11 матчей.

"Бенфика" осталась без тренера из-за поражения от "Карабаха": клуб может возглавить легендарный португалец
17.09.25, 16:47

Павел Башинский

СпортНовости Мира
Награды УЕФА в области массового туризма