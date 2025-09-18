Трубина и Судакова будет тренировать Жозе Моуринью: «Бенфика» объявила о назначении нового тренера

Португальская "Бенфика", за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, назначила Жозе Моуринью новым главным тренером, который возвращается к "орлам" через 25 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление клуба.

Подробности

"Бенфика" сообщает, что достигла соглашения с тренером Жозе Марио дос Сантос Моуринью Феликс относительно заключения трудового договора, который будет действовать до конца спортивного сезона 2026/27" - говорится в заявлении клуба.

Дополнение

Накануне УНН сообщал, что португальская "Бенфика" уволила главного тренера Бруну Лаже после поражения от азербайджанского "Карабаха" в Лиге чемпионов УЕФА.

Последним клубом Жозе Моуринью был турецкий "Фенербахче", из которого был уволен после того, как его клуб не смог пройти "Бенфику" в плей-офф Лиги чемпионов, уступив со счетом - 1:0 по сумме двух матчей.

Также отметим, что "Бенфика" была первым профессиональным клубом в карьере Моуринью, как тренера. После работы ассистентом Бобби Робсона и Луи ван Гала в Барселоне, Моуринью стал главным тренером Бенфики в сентябре 2000 года, но ушел в отставку лишь после 11 матчей.

