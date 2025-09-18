$41.190.02
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 20213 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 29517 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 19765 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 18230 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 27973 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 15505 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 47147 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 44080 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33477 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Трубіна та Судакова тренуватиме Жозе Моурінью: “Бенфіка” оголосила про призначення нового тренера

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Португальська "Бенфіка" призначила Жозе Моурінью новим головним тренером. Контракт розрахований до кінця сезону 2026/27.

Трубіна та Судакова тренуватиме Жозе Моурінью: “Бенфіка” оголосила про призначення нового тренера

Португальська "Бенфіка", за яку виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков, призначила Жозе Моурінью новим головним тренером, який повертається до "орлів" через 25 років. Про це пише УНН з посиланням на заяву клубу.

Деталі

"Бенфіка" повідомляє, що дійшла згоди з тренером Жозе Маріо дос Сантос Моурінью Фелікс щодо укладення трудового договору, який діятиме до кінця спортивного сезону 2026/27" 

- йдеться в заяві клубу.

Доповнення

Напередодні УНН повідомляв, що португальська "Бенфіка" звільнила головного тренера Бруну Лаже після поразки від азербайджанського "Карабаха" у Лізі чемпіонів УЄФА.

Останнім клубом Жозе Моурінью був турецький "Фенербахче", з якого був звільнений після того, як його клуб не зміг пройти "Бенфіку" у плей-офф Ліги чемпіонів, поступившись з рахунком - 1:0 за сумою двох матчів.

Також зазначимо, що "Бенфіка" була першим професійним клубом у кар’єрі Моурінью, як тренера. Після роботи асистентом Боббі Робсона та Луї ван Гала в Барселоні, Моурінью став головним тренером Бенфіки у вересні 2000 року, але пішов у відставку лише після 11 матчів.

Павло Башинський

СпортНовини Світу
