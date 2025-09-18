Трубіна та Судакова тренуватиме Жозе Моурінью: “Бенфіка” оголосила про призначення нового тренера

Португальська "Бенфіка", за яку виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков, призначила Жозе Моурінью новим головним тренером, який повертається до "орлів" через 25 років. Про це пише УНН з посиланням на заяву клубу.

Деталі

"Бенфіка" повідомляє, що дійшла згоди з тренером Жозе Маріо дос Сантос Моурінью Фелікс щодо укладення трудового договору, який діятиме до кінця спортивного сезону 2026/27" - йдеться в заяві клубу.

Доповнення

Напередодні УНН повідомляв, що португальська "Бенфіка" звільнила головного тренера Бруну Лаже після поразки від азербайджанського "Карабаха" у Лізі чемпіонів УЄФА.

Останнім клубом Жозе Моурінью був турецький "Фенербахче", з якого був звільнений після того, як його клуб не зміг пройти "Бенфіку" у плей-офф Ліги чемпіонів, поступившись з рахунком - 1:0 за сумою двох матчів.

Також зазначимо, що "Бенфіка" була першим професійним клубом у кар’єрі Моурінью, як тренера. Після роботи асистентом Боббі Робсона та Луї ван Гала в Барселоні, Моурінью став головним тренером Бенфіки у вересні 2000 року, але пішов у відставку лише після 11 матчів.

“Бенфіка” залишилася без тренера через поразку від "Карабаху": клуб може очолити легендарний португалець