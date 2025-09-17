“Бенфіка” залишилася без тренера через поразку від "Карабаху": клуб може очолити легендарний португалець

Португальська "Бенфіка", за яку виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков, звільнила головного тренера Бруну Лаже після поразки від азербайджанського "Карабаха" у Лізі чемпіонів УЄФА. Клуб може очолити португальський коуч Жозе Моурінью. Про це заявив президент "Бенфіки" Руй Кошта, повідомляє сайт клубу, передає УНН.

Хочу повідомити всім уболівальникам "Бенфіки", що ми щойно досягли угоди з Бруно Лаже, який сьогодні залишає посаду тренера "Бенфіки". Дякую Бруно за все, що він намагався зробити, за все, що він зробив для "Бенфіки", за всю відданість, яку він проявив протягом цього року, представляючи наш клуб. Але, на жаль, настав момент, і ми зрозуміли, що настав час змін. Щодо наступного тренера: ми, звичайно, сподіваємося, що в суботу у Віла-даш-Авеш ми вже матимемо нового тренера на лаві запасних - сказав Руй Кошта.

Футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що "Бенфіка" веде переговори з Жозе Моурінью.

Зрозуміло, що Моурінью відкрив двері для переходу в "Бенфіку", оскільки він хоче негайно повернутися до тренерської роботи. Угода може бути укладена найближчим часом - написав Романо.

Водночас Руй Кошта не підтвердив, і не спростував інтерес "Бенфіки" до Моурінью.

Тренер "Бенфіки" повинен бути переможцем. Цей тиждень був важким для всіх уболівальників "Бенфіки", і я шкодую про п'ятничну гру з "Санта-Кларою" та сьогоднішню гру, які були абсолютно несподіваними з огляду на наші аргументи та цілі на цей тиждень, але ми нічого не втратили, не вилетіли з жодного турніру. Я вважаю, що зараз саме час для змін, щоб не втратити сезон. Отже, новий тренер повинен бути переможцем. Тренер, який представляє клуб такого масштабу, повинен бути здатним вивести команду на необхідний рівень і принести нам бажані титули. Немає сенсу тут обговорювати імена. На даний момент у "Бенфіці" немає тренера - сказав Кошта.

Доповнення

Вчора, 16 вересня, "Бенфіка" зустрілася в рамках першого туру Ліги чемпіонів із азербайджанським "Карабахом".

Поєдинок розпочався доволі впевнено для "орлів". Вже на 6 хвилині Енцо Барренчеа замкнув головою подачу з кутового від Георгія Судакова. За 10 хвилин Судаков знову асистував: українець віддав між двох захисників, а Евангелос Павлідіс пробив повз голкіпера.

На 30-й хвилині завдяки зусиллям Леандру Андраде "Карабах" скоротив відставання, а на початку другого тайм Каміло Дуран зрівняв рахунок у матчі. Героєм для "Карабаху" виявився інший українець - Олексій Кащук, який вийшовши на заміну, здобув перемогу для своєї команди - 3:2.

