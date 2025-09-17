"Бенфика" осталась без тренера из-за поражения от "Карабаха": клуб может возглавить легендарный португалец

Португальская "Бенфика", за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, уволила главного тренера Бруну Лаже после поражения от азербайджанского "Карабаха" в Лиге чемпионов УЕФА. Клуб может возглавить португальский коуч Жозе Моуринью. Об этом заявил президент "Бенфики" Руй Кошта, сообщает сайт клуба, передает УНН.

Хочу сообщить всем болельщикам "Бенфики", что мы только что достигли соглашения с Бруно Лаже, который сегодня покидает пост тренера "Бенфики". Спасибо Бруно за все, что он пытался сделать, за все, что он сделал для "Бенфики", за всю преданность, которую он проявил в течение этого года, представляя наш клуб. Но, к сожалению, настал момент, и мы поняли, что пришло время перемен. Что касается следующего тренера: мы, конечно, надеемся, что в субботу в Вила-даш-Авеш мы уже будем иметь нового тренера на скамейке запасных - сказал Руй Кошта.

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Бенфика" ведет переговоры с Жозе Моуринью.

Понятно, что Моуринью открыл двери для перехода в "Бенфику", поскольку он хочет немедленно вернуться к тренерской работе. Сделка может быть заключена в ближайшее время - написал Романо.

В то же время Руй Кошта не подтвердил и не опроверг интерес "Бенфики" к Моуринью.

Тренер "Бенфики" должен быть победителем. Эта неделя была тяжелой для всех болельщиков "Бенфики", и я сожалею о пятничной игре с "Санта-Кларой" и сегодняшней игре, которые были абсолютно неожиданными, учитывая наши аргументы и цели на эту неделю, но мы ничего не потеряли, не вылетели ни из одного турнира. Я считаю, что сейчас самое время для перемен, чтобы не потерять сезон. Итак, новый тренер должен быть победителем. Тренер, который представляет клуб такого масштаба, должен быть способен вывести команду на необходимый уровень и принести нам желаемые титулы. Нет смысла здесь обсуждать имена. На данный момент у "Бенфики" нет тренера - сказал Кошта.

Дополнение

Вчера, 16 сентября, "Бенфика" встретилась в рамках первого тура Лиги чемпионов с азербайджанским "Карабахом".

Поединок начался довольно уверенно для "орлов". Уже на 6 минуте Энцо Барренчеа замкнул головой подачу с углового от Георгия Судакова. Через 10 минут Судаков снова ассистировал: украинец отдал между двух защитников, а Евангелос Павлидис пробил мимо голкипера.

На 30-й минуте благодаря усилиям Леандру Андраде "Карабах" сократил отставание, а в начале второго тайма Камило Дуран сравнял счет в матче. Героем для "Карабаха" оказался другой украинец - Алексей Кащук, который, выйдя на замену, принес победу своей команде - 3:2.

Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура