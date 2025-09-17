"Бенфика" осталась без тренера из-за поражения от "Карабаха": клуб может возглавить легендарный португалец

$41.180.06
48.660.16
ukenru
12:33 • 5294 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
09:20 • 22586 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 32315 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 34236 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 94304 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 112640 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 52904 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 61886 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 101586 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 31527 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.2м/с
88%
749мм
Популярные новости
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп17 сентября, 04:55 • 39737 просмотра
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБОPhoto17 сентября, 06:46 • 19112 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 40844 просмотра
Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу, информация о том, что его не выпускали, является ложной - Демченко10:56 • 9088 просмотра
Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине - Politico11:08 • 15585 просмотра
публикации
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 7796 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 41028 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 94312 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 112648 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 61229 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Карл III
Уильям, принц Уэльский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 36025 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 41573 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 70990 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 68450 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 72752 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Сокол 9
Dragon 2
Financial Times

"Бенфика" осталась без тренера из-за поражения от "Карабаха": клуб может возглавить легендарный португалец

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Португальская "Бенфика" уволила главного тренера Бруну Лаже после поражения от азербайджанского "Карабаха" в Лиге чемпионов. Президент клуба Руй Кошта заявил, что пришло время перемен, а инсайдер Фабрицио Романо сообщает о переговорах с Жозе Моуринью.

"Бенфика" осталась без тренера из-за поражения от "Карабаха": клуб может возглавить легендарный португалец

Португальская "Бенфика", за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, уволила главного тренера Бруну Лаже после поражения от азербайджанского "Карабаха" в Лиге чемпионов УЕФА. Клуб может возглавить португальский коуч Жозе Моуринью. Об этом заявил президент "Бенфики" Руй Кошта, сообщает сайт клуба, передает УНН.

Хочу сообщить всем болельщикам "Бенфики", что мы только что достигли соглашения с Бруно Лаже, который сегодня покидает пост тренера "Бенфики". Спасибо Бруно за все, что он пытался сделать, за все, что он сделал для "Бенфики", за всю преданность, которую он проявил в течение этого года, представляя наш клуб. Но, к сожалению, настал момент, и мы поняли, что пришло время перемен. Что касается следующего тренера: мы, конечно, надеемся, что в субботу в Вила-даш-Авеш мы уже будем иметь нового тренера на скамейке запасных 

- сказал Руй Кошта.

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Бенфика" ведет переговоры с Жозе Моуринью.

Понятно, что Моуринью открыл двери для перехода в "Бенфику", поскольку он хочет немедленно вернуться к тренерской работе. Сделка может быть заключена в ближайшее время 

- написал Романо.

В то же время Руй Кошта не подтвердил и не опроверг интерес "Бенфики" к Моуринью.

Тренер "Бенфики" должен быть победителем. Эта неделя была тяжелой для всех болельщиков "Бенфики", и я сожалею о пятничной игре с "Санта-Кларой" и сегодняшней игре, которые были абсолютно неожиданными, учитывая наши аргументы и цели на эту неделю, но мы ничего не потеряли, не вылетели ни из одного турнира. Я считаю, что сейчас самое время для перемен, чтобы не потерять сезон. Итак, новый тренер должен быть победителем. Тренер, который представляет клуб такого масштаба, должен быть способен вывести команду на необходимый уровень и принести нам желаемые титулы. Нет смысла здесь обсуждать имена. На данный момент у "Бенфики" нет тренера 

- сказал Кошта.

Дополнение

Вчера, 16 сентября, "Бенфика" встретилась в рамках первого тура Лиги чемпионов с азербайджанским "Карабахом".

Поединок начался довольно уверенно для "орлов". Уже на 6 минуте Энцо Барренчеа замкнул головой подачу с углового от Георгия Судакова. Через 10 минут Судаков снова ассистировал: украинец отдал между двух защитников, а Евангелос Павлидис пробил мимо голкипера.

На 30-й минуте благодаря усилиям Леандру Андраде "Карабах" сократил отставание, а в начале второго тайма Камило Дуран сравнял счет в матче. Героем для "Карабаха" оказался другой украинец - Алексей Кащук, который, выйдя на замену, принес победу своей команде - 3:2.

Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура16.09.25, 11:08 • 39055 просмотров

Павел Башинский

Спорт
УЕФА
Азербайджан
Португалия