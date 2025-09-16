Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября стартует первый тур Лиги чемпионов 2025/2026, где впервые с сезона 2005/2006 нет украинских клубов. Однако украинские футболисты сыграют в составе европейских команд, в частности Трубин, Судаков, Лунин и Забарный.
Сегодня, 16 сентября, стартует первый тур самого престижного футбольного турнира – Лига чемпионов сезона 2025/2026. Тур начинается во вторник и продлится до четверга, пишет УНН.
Впервые, начиная с сезона 2005/2026, украинские клубы не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, однако свои поединки проведут клубы, за которые выступают украинцы.
Сегодня, 16 сентября, португальская "Бенфика", за которую выступают голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков, встретятся с азербайджанским "Карабахом". Судаков на выходных успел дебютировать за португальцев, выйдя на замену на 70-й минуте в матче против "Санта-Клары".
Судаков заменил Андреаса Шельдерупа при счете 1:0, однако матч завершился ничьей - 1:1.
Также во вторник мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем поле сразится с французским "Марселем", а в среду французский "ПСЖ" украинского защитника Ильи Забарного дома встретится с итальянской "Аталантой".
Полное расписание матчей
Вторник, 16 сентября:
- 19:45 "Атлетик" Бильбао (Испания) – "Арсенал" (Англия);
- 19:45 ПСВ (Нидерланды) – "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия);
- 22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Карабах" (Азербайджан);
- 22:00 "Реал" Мадрид (Испания) – "Марсель" (Франция);
- 22:00 "Тоттенхэм" (Англия) – "Вильярреал" (Испания);
- 22:00 "Ювентус" (Италия) – "Боруссия" Дортмунд (Германия).
Среда, 17 сентября:
- 19:45 "Олимпиакос" (Греция) – "Пафос" (Кипр);
- 19:45 "Славия" Прага (Чехия) – "Буде-Глимт" (Норвегия);
- 22:00 "Аякс" (Нидерланды) – "Интер" (Италия);
- 22:00 "Бавария" (Германия) – "Челси" (Англия);
- 22:00 "Ливерпуль" (Англия) – "Атлетико" Мадрид (Испания);
- 22:00 “ПСЖ” (Франция) – "Аталанта" (Италия);
Четверг, 18 сентября:
- 19:45 "Брюгге" (Бельгия) – "Монако" (Франция);
- 19:45 "Копенгаген" (Дания) – "Байер" (Германия);
- 22:00 "Айнтрахт" (Германия) – "Галатасарай" (Турция);
- 22:00 "Манчестер Сити" (Англия) – "Наполи" (Италия);
- 22:00 "Ньюкасл" (Англия) – "Барселона" (Испания);
- 22:00 "Спортинг" (Португалия) – "Кайрат" (Казахстан).
