$41.210.09
48.240.05
ukenru
Эксклюзив
07:34 • 3476 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 30094 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 34491 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 48731 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 73036 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 38935 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30293 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 49488 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 17603 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 17867 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Финал Лиги чемпионов сезона 2026/2027 пройдет на стадионе мадридского «Атлетико»

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027 состоится 5 июня 2027 года на домашней арене мадридского «Атлетико» – «Метрополитано». Это будет второй финал Лиги чемпионов на этом стадионе и шестой для Мадрида в целом.

Финал Лиги чемпионов сезона 2026/2027 пройдет на стадионе "Метрополитано", который является домашней ареной мадридского "Атлетико".

Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Мадридский "Метрополитано" выбран местом проведения финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27, который состоится 5 июня 2027 года. Домашняя арена "Атлетико" с 2017 года расположена в районе Росас столицы Испании

- говорится в сообщении. 

Это будет второй финал Лиги чемпионов на "Метрополитано" после решающего матча 2019 года, в котором "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" 2:0. Всего для Мадрида этот финал станет шестым (больше - только у Лондона).

"Сантьяго Бернабеу" принимал финалы Кубка чемпионов в 1957, 1969, 1980 и 2010 годах.

Дополнение

"Рияд Эйр Метрополитано", ранее известный как "Эстадио де Ла Пейнета" - домашняя арена мадридского "Атлетико", построенная в 1993 году. Арена использовалась преимущественно как олимпийский стадион и концертная арена.

В 2002 году стадион перешел из провинциальной собственности Мадрида в городскую. В 2004 году, после того, как арена вошла в состав спортивной базы "Атлетико", она была закрыта на долговременную капитальную реконструкцию.

В 2017 году реконструированная арена открыта с вместимостью 67 703 зрителя под названием "Ванда Метрополитано".

Новым владельцем стадиона стал "Атлетико", объявивший, что по завершении текущего сезона покинет домашнюю арену "Висенте Кальдерон" и переедет на "Ванда Метрополитано", которая будет новым домашним стадионом клуба.

Отметим, что финал самого престижного клубного турнира в мировом футболе в сезоне 2025/26 примет "Пушкаш Арена" в Венгрии, где в 2023 году проходил финал Лиги Европы сезона 2022/2023.

Напомним

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" получили своих соперников в групповом этапе Лиги конференций сезона 2025/2026. Матчи группового этапа начнутся 2 октября 2025 года. 

Павел Башинский

Спорт
УЕФА
Мадрид
Венгрия
Лондон