Финал Лиги чемпионов сезона 2026/2027 пройдет на стадионе мадридского «Атлетико»

Финал Лиги чемпионов сезона 2026/2027 пройдет на стадионе "Метрополитано", который является домашней ареной мадридского "Атлетико".

Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Мадридский "Метрополитано" выбран местом проведения финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27, который состоится 5 июня 2027 года. Домашняя арена "Атлетико" с 2017 года расположена в районе Росас столицы Испании - говорится в сообщении.

Это будет второй финал Лиги чемпионов на "Метрополитано" после решающего матча 2019 года, в котором "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" 2:0. Всего для Мадрида этот финал станет шестым (больше - только у Лондона).

"Сантьяго Бернабеу" принимал финалы Кубка чемпионов в 1957, 1969, 1980 и 2010 годах.

Дополнение

"Рияд Эйр Метрополитано", ранее известный как "Эстадио де Ла Пейнета" - домашняя арена мадридского "Атлетико", построенная в 1993 году. Арена использовалась преимущественно как олимпийский стадион и концертная арена.

В 2002 году стадион перешел из провинциальной собственности Мадрида в городскую. В 2004 году, после того, как арена вошла в состав спортивной базы "Атлетико", она была закрыта на долговременную капитальную реконструкцию.

В 2017 году реконструированная арена открыта с вместимостью 67 703 зрителя под названием "Ванда Метрополитано".

Новым владельцем стадиона стал "Атлетико", объявивший, что по завершении текущего сезона покинет домашнюю арену "Висенте Кальдерон" и переедет на "Ванда Метрополитано", которая будет новым домашним стадионом клуба.

Отметим, что финал самого престижного клубного турнира в мировом футболе в сезоне 2025/26 примет "Пушкаш Арена" в Венгрии, где в 2023 году проходил финал Лиги Европы сезона 2022/2023.

Напомним

