Фінал Ліги чемпіонів сезону 2026/2027 пройде на стадіоні мадридського “Атлетіко”

$41.210.09
48.240.05
ukenru
Ексклюзив
07:34 • 4024 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 30718 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 34964 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 49193 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 73772 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39118 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30434 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 49837 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 17653 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 17914 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.7м/с
43%
756мм
Популярнi новини
На війні загинув львівський актор театрів Андрій Синишин11 вересня, 22:39 • 23134 перегляди
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються11 вересня, 23:40 • 26121 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС12 вересня, 01:20 • 25697 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня12 вересня, 01:21 • 25970 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб04:42 • 20434 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 73767 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 49833 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 65932 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 71182 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 131949 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Джей Ді Венс
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 24699 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 65932 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 34800 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 41404 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 106642 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
Шахед-136
The Guardian
The New York Times
Fox News

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2026/2027 пройде на стадіоні мадридського “Атлетіко”

Київ • УНН

 • 428 перегляди

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/2027 відбудеться 5 червня 2027 року на домашній арені мадридського "Атлетіко" – "Метрополітано". Це буде другий фінал Ліги чемпіонів на цьому стадіоні та шостий для Мадрида загалом.

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2026/2027 пройде на стадіоні мадридського “Атлетіко”

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2026/2027 пройде на стадіоні "Метрополітано", який є домашньою ареною мадридського "Атлетіко".

Про це пише УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

Мадридський "Метрополітано" обраний місцем проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2026/27, який відбудеться 5 червня 2027 року. Домашня арена "Атлетіко" з 2017 року розташована в районі Росас столиці Іспанії

- йдеться в повідомленні. 

Це буде другий фінал Ліги чемпіонів на "Метрополітано" після вирішального матчу 2019 року, в якому "Ліверпуль" обіграв "Тоттенгем" 2:0. Всього для Мадрида цей фінал стане шостим (більше - тільки у Лондона).

"Сантьяго Бернабеу" приймав фінали Кубка чемпіонів у 1957, 1969, 1980 і 2010 роках.

Доповнення

"Ріяд Ейр Метрополітано", раніше відомий як "Естадіо де Ла Пейнета" - домашня арена мадридського "Атлетіко", побудована у 1993 році. Арена використовувалася переважно як олімпійський стадіон та концертна арена.

2002 року стадіон перейшов із провінційної власності Мадрида до міської. 2004 року, після того, як арена увійшла до складу спортивної бази "Атлетіко", вона була закрита на довготривалу капітальну реконструкцію.

У 2017 році реконструйовану арену відкрито з місткістю 67 703 глядачі під назвою "Ванда Метрополітано".

Новим власником стадіону став "Атлетіко", оголосив, що по завершенні поточного сезону покине домашню арену "Вісенте Кальдерон" та переїде на "Ванда Метрополітано", яка буде новим домашнім стадіоном клубу.

Зазначимо, що фінал найпрестижнішого клубного турніру у світовому футболі в сезоні 2025/26 прийме "Пушкаш Арена" в Угорщині, де у 2023 році проходив фінал Ліги Європи сезону 2022/2023.

Нагадаємо

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" отримали своїх суперників у груповому етапі Ліги конференцій сезону 2025/2026. Матчі групового етапу розпочнуться 2 жовтня 2025 року. 

Павло Башинський

Спорт
УЄФА
Мадрид
Угорщина
Лондон