Фінал Ліги чемпіонів сезону 2026/2027 пройде на стадіоні мадридського “Атлетіко”
Київ • УНН
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/2027 відбудеться 5 червня 2027 року на домашній арені мадридського "Атлетіко" – "Метрополітано". Це буде другий фінал Ліги чемпіонів на цьому стадіоні та шостий для Мадрида загалом.
Про це пише УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
Мадридський "Метрополітано" обраний місцем проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2026/27, який відбудеться 5 червня 2027 року. Домашня арена "Атлетіко" з 2017 року розташована в районі Росас столиці Іспанії
Це буде другий фінал Ліги чемпіонів на "Метрополітано" після вирішального матчу 2019 року, в якому "Ліверпуль" обіграв "Тоттенгем" 2:0. Всього для Мадрида цей фінал стане шостим (більше - тільки у Лондона).
"Сантьяго Бернабеу" приймав фінали Кубка чемпіонів у 1957, 1969, 1980 і 2010 роках.
Доповнення
"Ріяд Ейр Метрополітано", раніше відомий як "Естадіо де Ла Пейнета" - домашня арена мадридського "Атлетіко", побудована у 1993 році. Арена використовувалася переважно як олімпійський стадіон та концертна арена.
2002 року стадіон перейшов із провінційної власності Мадрида до міської. 2004 року, після того, як арена увійшла до складу спортивної бази "Атлетіко", вона була закрита на довготривалу капітальну реконструкцію.
У 2017 році реконструйовану арену відкрито з місткістю 67 703 глядачі під назвою "Ванда Метрополітано".
Новим власником стадіону став "Атлетіко", оголосив, що по завершенні поточного сезону покине домашню арену "Вісенте Кальдерон" та переїде на "Ванда Метрополітано", яка буде новим домашнім стадіоном клубу.
Зазначимо, що фінал найпрестижнішого клубного турніру у світовому футболі в сезоні 2025/26 прийме "Пушкаш Арена" в Угорщині, де у 2023 році проходив фінал Ліги Європи сезону 2022/2023.
Нагадаємо
Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" отримали своїх суперників у груповому етапі Ліги конференцій сезону 2025/2026. Матчі групового етапу розпочнуться 2 жовтня 2025 року.