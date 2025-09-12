Фінал Ліги чемпіонів сезону 2026/2027 пройде на стадіоні мадридського “Атлетіко”

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/2027 відбудеться 5 червня 2027 року на домашній арені мадридського "Атлетіко" – "Метрополітано". Це буде другий фінал Ліги чемпіонів на цьому стадіоні та шостий для Мадрида загалом.