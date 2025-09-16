Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Київ • УНН
16 вересня стартує перший тур Ліги чемпіонів 2025/2026, де вперше з сезону 2005/2006 немає українських клубів. Проте українські футболісти зіграють у складі європейських команд, зокрема Трубін, Судаков, Лунін та Забарний.
Сьогодні, 16 вересня, стартує перший тур найпрестижнішого футбольного турніру - Ліга чемпіонів сезону 2025/2026. Тур починається у вівторок і триватиме до четверга, пише УНН.
Деталі
Уперше, починаючи з сезону 2005/2026, українські клуби не змогли пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів, проте свої поєдинки проведуть клуби, за які виступають українці.
Сьогодні, 16 вересня, португальська "Бенфіка", за яку виступають голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков, зустрінуться із азербайджанським "Карабахом". Судаков на вихідних встиг дебютувати за португальців, вийшовши на заміну на 70-й хвилині у матчі проти "Санта-Клара".
Судаков замінив Андреаса Шельдерупа за рахунку 1:0, однак матч завершився нічиєю - 1:1.
Також у вівторок мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі позмагається з французьким "Марселем", а у середу французький "ПСЖ" українського захисника Іллі Забарного вдома зустрінеться з італійською "Аталантою".
Повний розклад матчів
Вівторок, 16 вересня:
- 19:45 "Атлетик" Більбао (Іспанія) – "Арсенал" (Англія);
- 19:45 ПСВ (Нідерланди) – "Юніон Сент-Жиллуаз" (Бельгія);
- 22:00 "Бенфіка" (Португалія) – "Карабах" (Азербайджан);
- 22:00 "Реал" Мадрид (Іспанія) – "Марсель" (Франція);
- 22:00 "Тоттенгем" (Англія) – "Вільярреал" (Іспанія);
- 22:00 "Ювентус" (Італія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).
Середа, 17 вересня:
- 19:45 "Олімпіакос" (Греція) – "Пафос" (Кіпр);
- 19:45 "Славія" Прага (Чехія) – "Буде-Глімт" (Норвегія);
- 22:00 "Аякс" (Нідерланди) – "Інтер" (Італія);
- 22:00 "Баварія" (Німеччина) – "Челсі" (Англія);
- 22:00 "Ліверпуль" (Англія) – "Атлетіко" Мадрид (Іспанія);
- 22:00 “ПСЖ” (Франція) – "Аталанта" (Італія);
Четвер, 18 вересня:
- 19:45 "Брюгге" (Бельгія) – "Монако" (Франція);
- 19:45 "Копенгаген" (Данія) – "Баєр" (Німеччина);
- 22:00 "Айнтрахт" (Німеччина) – "Галатасарай" (Туреччина);
- 22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) – "Наполі" (Італія);
- 22:00 "Ньюкасл" (Англія) – "Барселона" (Іспанія);
- 22:00 "Спортинг" (Португалія) – "Кайрат" (Казахстан).
