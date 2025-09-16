$41.280.03
48.500.10
ukenru
08:08 • 298 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 2166 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 8514 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 11989 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 46375 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 58164 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 41886 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 44627 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 42227 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 76601 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.5м/с
44%
753мм
Популярнi новини
Зустріч лукашенка з гауляйтером Херсонщини: МЗС України звинуватили білорусь у порушенні міжнародного праваPhoto15 вересня, 22:25 • 15929 перегляди
Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по ЗапоріжжюVideo15 вересня, 22:34 • 19727 перегляди
Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПДPhoto16 вересня, 00:27 • 8514 перегляди
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження02:28 • 5116 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"07:02 • 7578 перегляди
Публікації
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08 • 298 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30 • 8516 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 23963 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 49989 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 54341 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Польща
Київська область
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 34563 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 34588 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 39924 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 45625 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 95641 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
Facebook
БМ-30 «Смерч»
E-6 Mercury

Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру

Київ • УНН

 • 308 перегляди

16 вересня стартує перший тур Ліги чемпіонів 2025/2026, де вперше з сезону 2005/2006 немає українських клубів. Проте українські футболісти зіграють у складі європейських команд, зокрема Трубін, Судаков, Лунін та Забарний.

Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру

Сьогодні, 16 вересня, стартує перший тур найпрестижнішого футбольного турніру - Ліга чемпіонів сезону 2025/2026. Тур починається у вівторок і триватиме до четверга, пише УНН.  

Деталі 

Уперше, починаючи з сезону 2005/2026, українські клуби не змогли пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів, проте свої поєдинки проведуть клуби, за які виступають українці.

Сьогодні, 16 вересня, португальська "Бенфіка", за яку виступають голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков, зустрінуться із азербайджанським "Карабахом". Судаков на вихідних встиг дебютувати за португальців, вийшовши на заміну на 70-й хвилині у матчі проти "Санта-Клара". 

Судаков замінив Андреаса Шельдерупа за рахунку 1:0, однак матч завершився нічиєю - 1:1. 

Також у вівторок мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі позмагається з французьким "Марселем", а у середу французький "ПСЖ" українського захисника Іллі Забарного вдома зустрінеться з італійською "Аталантою".

Повний розклад матчів

Вівторок, 16 вересня: 

  • 19:45 "Атлетик" Більбао (Іспанія) – "Арсенал" (Англія);
    • 19:45 ПСВ (Нідерланди) – "Юніон Сент-Жиллуаз" (Бельгія);
      • 22:00 "Бенфіка" (Португалія) – "Карабах" (Азербайджан);
        • 22:00 "Реал" Мадрид (Іспанія) – "Марсель" (Франція);
          • 22:00 "Тоттенгем" (Англія) – "Вільярреал" (Іспанія);
            • 22:00 "Ювентус" (Італія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

              Середа, 17 вересня:

              • 19:45 "Олімпіакос" (Греція) – "Пафос" (Кіпр);
                • 19:45 "Славія" Прага (Чехія) – "Буде-Глімт" (Норвегія);
                  • 22:00 "Аякс" (Нідерланди) – "Інтер" (Італія);
                    • 22:00 "Баварія" (Німеччина) – "Челсі" (Англія);
                      • 22:00 "Ліверпуль" (Англія) – "Атлетіко" Мадрид (Іспанія);
                        • 22:00 “ПСЖ” (Франція) – "Аталанта" (Італія);

                          Четвер, 18 вересня:

                          • 19:45 "Брюгге" (Бельгія) – "Монако" (Франція);
                            • 19:45 "Копенгаген" (Данія) – "Баєр" (Німеччина);
                              • 22:00 "Айнтрахт" (Німеччина) – "Галатасарай" (Туреччина);
                                • 22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) – "Наполі" (Італія);
                                  • 22:00 "Ньюкасл" (Англія) – "Барселона" (Іспанія);
                                    • 22:00 "Спортинг" (Португалія) – "Кайрат" (Казахстан).

                                      Фінал Ліги чемпіонів сезону 2026/2027 пройде на стадіоні мадридського “Атлетіко”12.09.25, 10:55 • 2737 переглядiв

                                      Павло Башинський

                                      СпортПублікації
                                      Реал Мадрид
                                      Азербайджан
                                      Данія
                                      Франція
                                      Бельгія
                                      Норвегія
                                      Чехія
                                      Греція
                                      Італія
                                      Іспанія
                                      Німеччина
                                      Нідерланди
                                      Португалія
                                      Туреччина
                                      Україна
                                      Казахстан
                                      Кіпр