"Орки будуть казати, що в моєму будинку зберігають військову техніку": Судаков показав відео з наслідками прильоту
Київ • УНН
Будинок Георгія Судакова в Києві постраждав від нічної ракетно-дронової атаки. Футболіст опублікував відео руйнувань, висловивши обурення діями окупантів.
Півзахисник збірної України та "Бенфіки" Георгій Судаков повідомив, що внаслідок нічної ракетно-дронової атаки рф постраждав його будинок у Києві. Футболіст опублікував відео руйнувань і різко висловився на адресу російських окупантів, пише УНН.
Деталі
Півзахисник опублікував відео з руйнуваннями після обстрілу в ніч на 7 вересня.
Футболіст емоційно відреагував на атаку російських загарбників.
Йо**ні орки, приліт в наш будинок… Орки будуть казати, що в моєму будинку зберігають військову техніку
Нагадаємо
У ніч на 7 вересня російська армія завдала удару по Києву. У Святошинському та Дарницькому районах зафіксовані руйнування, загинули двоє людей, серед них дитина, ще щонайменше 18 осіб дістали поранення.