Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
05:47 • 10870 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 33931 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 52499 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 76824 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 67839 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 49015 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 53405 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 68652 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36483 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
"Орки будуть казати, що в моєму будинку зберігають військову техніку": Судаков показав відео з наслідками прильоту

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Будинок Георгія Судакова в Києві постраждав від нічної ракетно-дронової атаки. Футболіст опублікував відео руйнувань, висловивши обурення діями окупантів.

"Орки будуть казати, що в моєму будинку зберігають військову техніку": Судаков показав відео з наслідками прильоту

Півзахисник збірної України та "Бенфіки" Георгій Судаков повідомив, що внаслідок нічної ракетно-дронової атаки рф постраждав його будинок у Києві. Футболіст опублікував відео руйнувань і різко висловився на адресу російських окупантів, пише УНН.

Деталі

Півзахисник опублікував відео з руйнуваннями після обстрілу в ніч на 7 вересня.

Футболіст емоційно відреагував на атаку російських загарбників.

Йо**ні орки, приліт в наш будинок… Орки будуть казати, що в моєму будинку зберігають військову техніку

– написав Судаков у своєму Telrgram.

Нагадаємо

 У ніч на 7 вересня російська армія завдала удару по Києву. У Святошинському та Дарницькому районах зафіксовані руйнування, загинули двоє людей, серед них дитина, ще щонайменше 18 осіб дістали поранення. 

Альона Уткіна

Війна в УкраїніСпортКиїв
