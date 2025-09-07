$41.350.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Орки будут говорить, что в моем доме хранят военную технику": Судаков показал видео с последствиями прилета

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Дом Георгия Судакова в Киеве пострадал от ночной ракетно-дроновой атаки. Футболист опубликовал видео разрушений, выразив возмущение действиями оккупантов.

"Орки будут говорить, что в моем доме хранят военную технику": Судаков показал видео с последствиями прилета

Полузащитник сборной Украины и "Бенфики" Георгий Судаков сообщил, что в результате ночной ракетно-дроновой атаки РФ пострадал его дом в Киеве. Футболист опубликовал видео разрушений и резко высказался в адрес российских оккупантов, пишет УНН.

Подробности

Полузащитник опубликовал видео с разрушениями после обстрела в ночь на 7 сентября.

Футболист эмоционально отреагировал на атаку российских захватчиков.

Ё**ные орки, прилёт в наш дом… Орки будут говорить, что в моём доме хранят военную технику

– написал Судаков в своём Telrgram.

Напомним

 В ночь на 7 сентября российская армия нанесла удар по Киеву. В Святошинском и Дарницком районах зафиксированы разрушения, погибли два человека, среди них ребёнок, ещё по меньшей мере 18 человек получили ранения. 

Алена Уткина

Война в УкраинеСпортКиев
