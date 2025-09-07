"Орки будут говорить, что в моем доме хранят военную технику": Судаков показал видео с последствиями прилета
Киев • УНН
Дом Георгия Судакова в Киеве пострадал от ночной ракетно-дроновой атаки. Футболист опубликовал видео разрушений, выразив возмущение действиями оккупантов.
Полузащитник сборной Украины и "Бенфики" Георгий Судаков сообщил, что в результате ночной ракетно-дроновой атаки РФ пострадал его дом в Киеве. Футболист опубликовал видео разрушений и резко высказался в адрес российских оккупантов, пишет УНН.
Подробности
Полузащитник опубликовал видео с разрушениями после обстрела в ночь на 7 сентября.
Футболист эмоционально отреагировал на атаку российских захватчиков.
Ё**ные орки, прилёт в наш дом… Орки будут говорить, что в моём доме хранят военную технику
Напомним
В ночь на 7 сентября российская армия нанесла удар по Киеву. В Святошинском и Дарницком районах зафиксированы разрушения, погибли два человека, среди них ребёнок, ещё по меньшей мере 18 человек получили ранения.