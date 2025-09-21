Український футболіст Судаков забив дебютний гол за "Бенфіку" у чемпіонаті Португалії
Київ • УНН
Півзахисник збірної України Георгій Судаков відзначився дебютним голом за лісабонську "Бенфіку" у виїзному матчі шостого туру чемпіонату Португалії проти "АВС". Українець забив на третій доданій хвилині першого тайму, а його команда здобула перемогу з рахунком 3:0.
Півзахисник збірної України з футболу Георгій Судаков забив дебютнй гол за лісабонську "Бенфіку". Це сталося у виїзному матчі шостого туру чемпіонату Португалії проти "АВС", повідомляє УНН.
Деталі
На третій доданій до першого тайму хвилині Судаков підхопив м'яч у штрафному майданчику суперника та потужно і влучно пробив по воротах.
Пізніше стало відомо, що українець був визнаний найкращим гравцем матчу, який завершився перемогою "Бенфіки" з рахунком 3:0.
Сам Судаков написав в Instagram, що "неймовірно щасливий своєму дебютному голу".
Довідково
Георгій Судаков став гравцем "Бенфіки" наприкінці серпня. Трансфер гравця обійшовся португальському клубу у 27 мільйонів євро.
Нагадаємо
На початку вересня будинок Георгія Судакова в Києві постраждав від нічної ракетно-дронової атаки. Футболіст опублікував відео руйнувань, висловивши обурення діями окупантів.
Трубіна та Судакова тренуватиме Жозе Моурінью: “Бенфіка” оголосила про призначення нового тренера 18.09.25, 19:58 • 3602 перегляди