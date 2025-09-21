$41.250.00
48.780.00
ukenru
20 вересня, 15:23 • 13583 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 27640 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 31020 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 44389 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 60773 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 55672 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 52605 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 46238 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 57064 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 71069 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Український футболіст Судаков забив дебютний гол за "Бенфіку" у чемпіонаті Португалії

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Півзахисник збірної України Георгій Судаков відзначився дебютним голом за лісабонську "Бенфіку" у виїзному матчі шостого туру чемпіонату Португалії проти "АВС". Українець забив на третій доданій хвилині першого тайму, а його команда здобула перемогу з рахунком 3:0.

Український футболіст Судаков забив дебютний гол за "Бенфіку" у чемпіонаті Португалії

Півзахисник збірної України з футболу Георгій Судаков забив дебютнй гол за лісабонську "Бенфіку". Це сталося у виїзному матчі шостого туру чемпіонату Португалії проти "АВС", повідомляє УНН.

Деталі

На третій доданій до першого тайму хвилині Судаков підхопив м'яч у штрафному майданчику суперника та потужно і влучно пробив по воротах.

Пізніше стало відомо, що українець був визнаний найкращим гравцем матчу, який завершився перемогою "Бенфіки" з рахунком 3:0.

Сам Судаков написав в Instagram, що "неймовірно щасливий своєму дебютному голу".

Довідково

Георгій Судаков став гравцем "Бенфіки" наприкінці серпня. Трансфер гравця обійшовся португальському клубу у 27 мільйонів євро.

Нагадаємо

На початку вересня будинок Георгія Судакова в Києві постраждав від нічної ракетно-дронової атаки. Футболіст опублікував відео руйнувань, висловивши обурення діями окупантів.

Трубіна та Судакова тренуватиме Жозе Моурінью: “Бенфіка” оголосила про призначення нового тренера 18.09.25, 19:58 • 3602 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Португалія