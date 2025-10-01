Україна U-20 зіграла внічию з Панамою на Чемпіонаті світу-2025

Збірна України U-20 з футболу у другому матчі групового етапу чемпіонату світу-2025, що проходить у Чилі, зіграла внічию з Панамою - 1:1. Про це пише УНН із посиланням на трансляцію матчу.

Деталі

Підопічні Дмитра Михайленка відкрили рахунок вже на 6-й хвилині, Геннадій Сінчук реалізував пенальті. Проте ще до перерви суперник зрівняв рахунок - гол на 36-й хвилині забив Густаво Еррера.

У другому таймі команди активно боролися за перемогу, але жодна з них не змогла змінити результат.

Груповий раунд молодіжна збірна України закриватиме матчем проти Парагваю у п'ятницю, 3 жовтня, о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо

27 вересня розпочався 24-й розіграш Чемпіонату світу з футболу U-20 в Чилі. Збірна України з футболу стартувала на молодіжному чемпіонаті світу з перемоги над Республікою Корея з рахунком 2:1.