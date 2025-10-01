Украина U-20 сыграла вничью с Панамой на Чемпионате мира-2025

$41.320.16
30 сентября, 17:35 • 11642 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 19701 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 35673 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 32751 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 42794 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 68237 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 33627 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 27414 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 24133 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21791 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
В Париже посол ЮАР выбросился из окна 22-го этажа отеля30 сентября, 14:43 • 3018 просмотра
НБУ выпустил новую 10-гривневую монету в честь Сил беспилотных систем ВСУPhoto30 сентября, 15:14 • 4844 просмотра
Харьков снова под атакой дронов: в городе раздаются взрывы30 сентября, 15:17 • 6984 просмотра
Трамп назвал Медведева "тупым человеком" и предупредил Россию, что словом "ядерный" не разбрасываются30 сентября, 16:33 • 3642 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды18:48 • 4668 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 35673 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09 • 23489 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 68237 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 80000 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 74388 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Сергей Лысак
Украина
Одесса
Харьков
Днепр
Соединённые Штаты
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды18:48 • 4696 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 14147 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 25132 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 37639 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 31340 просмотра
Хранитель
Шахед-136
Северный поток
Ракетный комплекс "Панцирь"
Spotify

Украина U-20 сыграла вничью с Панамой на Чемпионате мира-2025

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Сборная Украины U-20 по футболу сыграла вничью 1:1 с Панамой во втором матче группового этапа ЧМ-2025 в Чили. Геннадий Синчук открыл счет с пенальти на 6-й минуте, но Густаво Эррера сравнял его на 36-й.

Украина U-20 сыграла вничью с Панамой на Чемпионате мира-2025

Сборная Украины U-20 по футболу во втором матче группового этапа чемпионата мира-2025, проходящего в Чили, сыграла вничью с Панамой - 1:1. Об этом пишет УНН со ссылкой на трансляцию матча.

Подробности

Подопечные Дмитрия Михайленко открыли счет уже на 6-й минуте, Геннадий Синчук реализовал пенальти. Однако еще до перерыва соперник сравнял счет - гол на 36-й минуте забил Густаво Эррера.

Во втором тайме команды активно боролись за победу, но ни одна из них не смогла изменить результат.

Групповой раунд молодежная сборная Украины будет закрывать матчем против Парагвая в пятницу, 3 октября, в 23:00 по киевскому времени.

Напомним

27 сентября начался 24-й розыгрыш Чемпионата мира по футболу U-20 в Чили. Сборная Украины по футболу стартовала на молодежном чемпионате мира с победы над Республикой Корея со счетом 2:1.

Вероника Марченко

Спорт
Парагвай
Панама
Чили
Южная Корея
Украина