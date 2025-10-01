Украина U-20 сыграла вничью с Панамой на Чемпионате мира-2025

Сборная Украины U-20 по футболу во втором матче группового этапа чемпионата мира-2025, проходящего в Чили, сыграла вничью с Панамой - 1:1. Об этом пишет УНН со ссылкой на трансляцию матча.

Подробности

Подопечные Дмитрия Михайленко открыли счет уже на 6-й минуте, Геннадий Синчук реализовал пенальти. Однако еще до перерыва соперник сравнял счет - гол на 36-й минуте забил Густаво Эррера.

Во втором тайме команды активно боролись за победу, но ни одна из них не смогла изменить результат.

Групповой раунд молодежная сборная Украины будет закрывать матчем против Парагвая в пятницу, 3 октября, в 23:00 по киевскому времени.

Напомним

27 сентября начался 24-й розыгрыш Чемпионата мира по футболу U-20 в Чили. Сборная Украины по футболу стартовала на молодежном чемпионате мира с победы над Республикой Корея со счетом 2:1.