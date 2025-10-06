$41.230.05
06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
06:06
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Юношеская сборная Украины в 1/8 сыграет против Испании на ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Юношеская сборная Украины U-20 сыграет против Испании в 1/8 финала Чемпионата мира-2026 в Чили. Матч состоится 7 октября в 22:30 по Киеву в Вальпараисо.

Юношеская сборная Украины в 1/8 сыграет против Испании на ЧМ-2026

Сборная Украины U-20 в 1/8 финала юношеского Чемпионата мира-2026, который проходит в Чили, сыграет против сборной Испании. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

Детали

Как сообщал УНН, юношеская сборная Украины U-20 победила Парагвай со счетом 2:1 в заключительном матче группового раунда Чемпионата Мира в Чили. Эта победа обеспечила украинцам первое место в группе В с семью очками.

Украина должна была бы сыграть с командой, занявшей третье место в одном из квартетов A/C/D.

Украина U-20 с первого места группы вышла в 1/8 финала Чемпионата Мира04.10.25, 01:00 • 3210 просмотров

Ночью определилось, что соперником Украины в 1/8 станет сборная Испании, занявшая третье место в группе С. Поединок состоится в Вальпараисо на стадионе "Эстадио Элиас Фигероа Брандер" уже во вторник, 7 октября. Старт поединка запланирован на 22:30 по киевскому времени.

Букмекеры отдают предпочтение испанцам, на победу которых можно поставить с коэффициентом - 1,6. На победу Украины - 4,2.

Победитель пары встретится с победителем матча Колумбия - Южная Африка, которые проведут свой поединок в среду, 8 октября.

Напомним

Юношеская сборная Украины по футболу U-20 стартовала на молодежном чемпионате мира с победы над Республикой Корея со счетом 2:1.

Во втором матче группового этапа подопечные Дмитрия Михайленко сыграли вничью с Панамой - 1:1.

Павел Башинский

Спорт
Панама
Колумбия
Чили
Южная Африка
Испания
Украина