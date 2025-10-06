Юношеская сборная Украины в 1/8 сыграет против Испании на ЧМ-2026
Юношеская сборная Украины U-20 сыграет против Испании в 1/8 финала Чемпионата мира-2026 в Чили. Матч состоится 7 октября в 22:30 по Киеву в Вальпараисо.
Сборная Украины U-20 в 1/8 финала юношеского Чемпионата мира-2026, который проходит в Чили, сыграет против сборной Испании. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.
Детали
Как сообщал УНН, юношеская сборная Украины U-20 победила Парагвай со счетом 2:1 в заключительном матче группового раунда Чемпионата Мира в Чили. Эта победа обеспечила украинцам первое место в группе В с семью очками.
Украина должна была бы сыграть с командой, занявшей третье место в одном из квартетов A/C/D.
Ночью определилось, что соперником Украины в 1/8 станет сборная Испании, занявшая третье место в группе С. Поединок состоится в Вальпараисо на стадионе "Эстадио Элиас Фигероа Брандер" уже во вторник, 7 октября. Старт поединка запланирован на 22:30 по киевскому времени.
Букмекеры отдают предпочтение испанцам, на победу которых можно поставить с коэффициентом - 1,6. На победу Украины - 4,2.
Победитель пары встретится с победителем матча Колумбия - Южная Африка, которые проведут свой поединок в среду, 8 октября.
Напомним
Юношеская сборная Украины по футболу U-20 стартовала на молодежном чемпионате мира с победы над Республикой Корея со счетом 2:1.
Во втором матче группового этапа подопечные Дмитрия Михайленко сыграли вничью с Панамой - 1:1.