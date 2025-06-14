Сплески замовлень піци біля Пентагону могли свідчити про майбутню атаку на Іран - ЗМІ

Деякі користувачі в Х впевнені, що коливання замовлень у піцеріях біля Пентагону можна було здогадатися про майбутню атаку Ізраїлю на Іран, пише BILD, передає УНН.

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Суть теорії в тому, якщо назріває міжнародна криза, багатьом співробітникам Пентагону доводиться затримуватись допізна, і тоді вони замовляють піцу.

Близько години до перших вибухів у Тегерані обліковий запис X під назвою Pentagon Pizza Report зафіксував незвичайний сплеск замовлень їжі навколо Міністерства оборони США.

"З 18:59 майже всі піцерії поруч із Пентагоном зафіксували різке збільшення активності", — написали автори спостереження того вечора.

Навіть розташований поблизу бар виявився надзвичайно порожнім — ще одна опосередкована ознака того, що в міністерстві пройшла напружена ніч.

"Подібне вже було раніше: під час ізраїльської атаки на Іран минулого року, а також перед вторгненням США до Панами у 1989 році та початком війни в Іраку у 1991 році фіксувалося помітне зростання замовлень їжі в районі Пентагону, як стверджують різні джерела", - йдеться в повідомленні.

У Пентагоні є фастфуд, але немає піцерій. А коли все терміново - замовляють саме піцу, пояснює гастрономічна платформа The Takeout.

Нагадаємо, через скасування рейсів тисячі росіян не можуть виїхати з Дубая та Шрі-Ланки. Рейси скасовують через воєнні дії в Ірані та Ізраїлі, багато людей застрягли в аеропортах.

Раніше УНН писав, що напередодні Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрілів.

Армія оборони Ізраїлю опублікувала кадри ударів по іранських пускових установках. Ізраїльські ВПС намагаються перешкодити подальшим спробам Ірану обстріляти Ізраїль.