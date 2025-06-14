Всплески заказов пиццы возле Пентагона могли свидетельствовать о предстоящей атаке на Иран - СМИ

Некоторые пользователи в Х уверены, что по колебаниям заказов в пиццериях возле Пентагона можно было догадаться о будущем нападении Израиля на Иран, пишет BILD, передает УНН.

Детали

Суть теории в том, что если назревает международный кризис, многим сотрудникам Пентагона приходится задерживаться допоздна, и тогда они заказывают пиццу.

Приблизительно за час до первых взрывов в Тегеране аккаунт X под названием Pentagon Pizza Report зафиксировал необычный всплеск заказов еды вокруг Министерства обороны США.

"С 18:59 почти все пиццерии рядом с Пентагоном зафиксировали резкое увеличение активности", — написали авторы наблюдения в тот вечер.

Даже расположенный поблизости бар оказался чрезвычайно пустым — еще один косвенный признак того, что в министерстве прошла напряженная ночь.

"Подобное уже было раньше: во время израильской атаки на Иран в прошлом году, а также перед вторжением США в Панаму в 1989 году и началом войны в Ираке в 1991 году фиксировался заметный рост заказов еды в районе Пентагона, как утверждают различные источники", - говорится в сообщении.

В Пентагоне есть фастфуд, но нет пиццерий. А когда все срочно - заказывают именно пиццу, объясняет гастрономическая платформа The Takeout.

Напомним, из-за отмены рейсов тысячи россиян не могут выехать из Дубая и Шри-Ланки. Рейсы отменяют из-за военных действий в Иране и Израиле, многие люди застряли в аэропортах.

Ранее УНН писал, что накануне Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов.

Армия обороны Израиля опубликовала кадры ударов по иранским пусковым установкам. Израильские ВВС пытаются воспрепятствовать дальнейшим попыткам Ирана обстрелять Израиль.