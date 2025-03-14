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Адміністрація Трампа попросила Пентагон розробити варіанти для контролю над Панамським каналом

Київ • УНН

 • 15422 перегляди

Адміністрація Трампа вимагала розробки варіантів військового втручання для забезпечення доступу США до Панамського каналу. Трамп вважає, що канал має належати США.

Адміністрація Трампа попросила Пентагон розробити варіанти для контролю над Панамським каналом

Адміністрація президента Дональда Трампа звернулася до Пентагону з вимогою розробити варіанти військового втручання для забезпечення постійного доступу США до Панамського каналу. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

За інформацією, йдеться про необхідність підготовки "ефективних військових варіантів", що гарантують безперешкодний доступ США до стратегічного водного шляху.

Трамп неодноразово висловлював переконання, що канал повинен належати Сполученим Штатам, вказуючи на зростаючий вплив Китаю в регіоні. Зокрема, він не раз заявляв про необхідність повернення каналу під американський контроль, навіть натякаючи на можливість застосування сили для досягнення цієї мети.

Втім президент Панами Хосе Рауль Муліно заперечив слова Трампа, зазначивши, що інформація про початок контролю США над каналом є неправдою. Окрім того, у лютому сенатор Марко Рубіо відвідав Панаму, де зустрівся з Муліно. Після цього Панама вирішила не продовжувати угоду з Китаєм щодо ініціативи "Один пояс, один шлях".

Панама виходить з китайського проєкту "Один пояс, один шлях" 07.02.25, 06:09 • 42162 перегляди

Нагадаємо

Панамський канал, який був переданий під повний контроль Панами в 1999 році, залишається важливою артерією для морського транспорту, зокрема для контейнерних перевезень між Атлантичним та Тихим океанами. Через нього проходить значна частина американського товарообігу, і він є важливим елементом геополітичної стратегії у регіоні.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
Хосе Рауль Муліно
Марко Рубіо
Панама
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