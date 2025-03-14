Администрация Трампа попросила Пентагон разработать варианты для контроля над Панамским каналом

Администрация президента Дональда Трампа обратилась к Пентагону с требованием разработать варианты военного вмешательства для обеспечения постоянного доступа США к Панамскому каналу. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По информации, речь идет о необходимости подготовки "эффективных военных вариантов", гарантирующих беспрепятственный доступ США к стратегическому водному пути.

Трамп неоднократно выражал убеждение, что канал должен принадлежать Соединенным Штатам, указывая на растущее влияние Китая в регионе. В частности, он не раз заявлял о необходимости возвращения канала под американский контроль, даже намекая на возможность применения силы для достижения этой цели.

Впрочем, президент Панамы Хосе Рауль Мулино опроверг слова Трампа, отметив, что информация о начале контроля США над каналом является неправдой. Кроме того, в феврале сенатор Марко Рубио посетил Панаму, где встретился с Мулино. После этого Панама решила не продлевать соглашение с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".

Панама выходит из китайского проекта "Один пояс, один путь"

Напомним

Панамский канал, который был передан под полный контроль Панамы в 1999 году, остается важной артерией для морского транспорта, в частности для контейнерных перевозок между Атлантическим и Тихим океанами. Через него проходит значительная часть американского товарооборота, и он является важным элементом геополитической стратегии в регионе.