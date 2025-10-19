$41.640.00
ЄС хоче розширити права на огляд "тіньового флоту" росії

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Європейський Союз прагне отримати право оглядати судна російського "тіньового флоту" та стимулювати країни знімати їх з реєстрації. Це пов'язано із загрозами для довкілля, безпеки судноплавства та можливим використанням суден для гібридних атак.

ЄС хоче розширити права на огляд "тіньового флоту" росії

Європейський Союз прагне посилити повноваження щодо огляду суден російського тіньового флоту. Про це інформує видання Politico з посиланням на документ Європейської служби зовнішніх дій (EEAS), підготовлений до засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, передає УНН.

Деталі

Відповідний документ Європейська служба зовнішніх дій (European External Action Service, EEAS) підготувала до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка має відбутися у понеділок, 20 жовтня.

Зазначається, що Європейський Союз планує домовитися з країнами, під прапорами яких ходять судна з російського "тіньового флоту", щоб заздалегідь отримати право оглядати ці кораблі.

Видання повідомляє, Євросоюз "має намір застосувати різні інструменти", щоб стимулювати ці країни знімати з реєстрації судна, що потрапили під санкції. Наприклад, Панама - найбільший у світі судновий реєстр - уже погодилася виключати з реєстру судна, які потрапили під санкції ЄС, і нещодавно ухвалила рішення припиняти реєстрацію кораблів, старших за 15 років.

Питання про судна, що перевозять російську нафту під різними прапорами, щоб уникнути санкцій ЄС, має широкі наслідки для блоку, оскільки ці судна не тільки сприяють зміцненню військової економіки москви, але й "становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки судноплавства", згідно з п'ятисторінковим документом, підготовленим Європейською службою зовнішніх дій, дипломатичним органом ЄС

- пише видання.

У деяких випадках такі кораблі вже підозрювалися у тому, що вони слугують стартовими майданчиками для російських дронів, які, ймовірно, застосовуються для розвідки або дестабілізації роботи цивільних аеропортів у Європі. 

Судна тіньового флоту також становлять ризик для критичної інфраструктури і "можуть бути використані як платформи для гібридних атак на територію ЄС

- йдеться у документі.

За даними Politico, до "тіньового флоту" рф може належати до 17% усіх танкерів світу.

Проект декларації пропонує "можливі двосторонні угоди між державами прапора (державами під чиїм прапором ходять судна "тіньового флоту" – ІФ-У) та ЄС про попередньо санкціоновані огляди.

Планується до кінця листопада завершити роботу над проектом декларації та прийняти його на наступному засіданні міністрів закордонних справ ЄС.

Як тільки декларація отримає підтримку держав-членів, головний дипломат ЄС Кая Каллас "звернеться до Ради з проханням про дозвіл на початок переговорів щодо укладення двосторонніх угод з визначеними державами прапора

- зазначено у документі, цитованому POLITICO.

У ньому також зазначено, що ЄС "може підтримати зусилля держав-членів, якщо вони погодяться надати ЄС право вести від їхнього імені переговори про укладення угод щодо попередньо санкціонованих висадок для проведення інспекцій".

Окрім того ЄС має намір стимулювати держави прапора зняти з реєстрації судна, які підпадають під санкції.

Нагадаємо

Європейський Союз запропонував запровадити обмеження проти трьох компаній, які надавали підроблені прапори підсанкційним нафтовим танкерам тіньового флоту рф. Ці заходи входять до нового пакета санкцій ЄС, який наразі обговорюється між країнами-членами.

Віта Зеленецька

