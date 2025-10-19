ЕС хочет расширить права на досмотр «теневого флота» России

$41.640.00
48.520.00
ukenru
18:24 • 26727 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
16:40 • 16271 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
15:10 • 49150 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 31928 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 34024 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 37867 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 44549 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 54150 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47640 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 46531 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.7м/с
91%
748мм
Популярные новости
OnlyFans обошла Apple и NVIDIA: стала самой прибыльной компанией мира по доходу на одного сотрудникаPhoto19 октября, 12:15 • 18894 просмотра
Ограбление Лувра длилось семь минут – МВД Франции19 октября, 12:30 • 4556 просмотра
Пророссийский евродепутат от Румынии пригрозила "переломать ноги Зеленскому"Photo19 октября, 13:06 • 26527 просмотра
Путин не завершит войну, не получив части Украины - Трамп15:10 • 10358 просмотра
Дочь Антонио Бандераса вышла замуж: Стелла сыграла роскошную свадьбу со звездными гостями в ИспанииPhoto16:07 • 4350 просмотра
публикации
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
15:10 • 49151 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 43104 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 123953 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 145220 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 168710 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Херсонская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 38412 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 43185 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 61774 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 62274 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 89006 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Financial Times
Шахед-136
Фокс Ньюс
Дипломатка

ЕС хочет расширить права на досмотр «теневого флота» России

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Европейский Союз стремится получить право досматривать суда российского «теневого флота» и стимулировать страны снимать их с регистрации. Это связано с угрозами для окружающей среды, безопасности судоходства и возможным использованием судов для гибридных атак.

ЕС хочет расширить права на досмотр «теневого флота» России

Европейский Союз стремится усилить полномочия по досмотру судов российского теневого флота. Об этом информирует издание Politico со ссылкой на документ Европейской службы внешних действий (EEAS), подготовленный к заседанию министров иностранных дел стран ЕС, передает УНН.

Подробности

Соответствующий документ Европейская служба внешних действий (European External Action Service, EEAS) подготовила к встрече министров иностранных дел ЕС, которая должна состояться в понедельник, 20 октября.

Отмечается, что Европейский Союз планирует договориться со странами, под флагами которых ходят суда из российского "теневого флота", чтобы заранее получить право осматривать эти корабли.

Издание сообщает, Евросоюз "намерен применить различные инструменты", чтобы стимулировать эти страны снимать с регистрации суда, попавшие под санкции. Например, Панама - крупнейший в мире судовой реестр - уже согласилась исключать из реестра суда, попавшие под санкции ЕС, и недавно приняла решение прекращать регистрацию кораблей старше 15 лет.

Вопрос о судах, перевозящих российскую нефть под разными флагами, чтобы избежать санкций ЕС, имеет широкие последствия для блока, поскольку эти суда не только способствуют укреплению военной экономики москвы, но и "представляют угрозу для окружающей среды и безопасности судоходства", согласно пятистраничному документу, подготовленному Европейской службой внешних действий, дипломатическим органом ЕС

- пишет издание.

В некоторых случаях такие корабли уже подозревались в том, что они служат стартовыми площадками для российских дронов, которые, вероятно, применяются для разведки или дестабилизации работы гражданских аэропортов в Европе.

Суда теневого флота также представляют риск для критической инфраструктуры и "могут быть использованы как платформы для гибридных атак на территорию ЕС

- говорится в документе.

По данным Politico, к "теневому флоту" рф может принадлежать до 17% всех танкеров мира.

Проект декларации предлагает "возможные двусторонние соглашения между государствами флага (государствами под чьим флагом ходят суда "теневого флота" – ИФ-У) и ЕС о предварительно санкционированных осмотрах.

Планируется до конца ноября завершить работу над проектом декларации и принять его на следующем заседании министров иностранных дел ЕС.

Как только декларация получит поддержку государств-членов, главный дипломат ЕС Кая Каллас "обратится в Совет с просьбой о разрешении на начало переговоров по заключению двусторонних соглашений с определенными государствами флага

- указано в документе, цитируемом POLITICO.

В нем также указано, что ЕС "может поддержать усилия государств-членов, если они согласятся предоставить ЕС право вести от их имени переговоры о заключении соглашений о предварительно санкционированных высадках для проведения инспекций".

Кроме того, ЕС намерен стимулировать государства флага снять с регистрации суда, подпадающие под санкции.

Напомним

Европейский Союз предложил ввести ограничения против трех компаний, которые предоставляли поддельные флаги подсанкционным нефтяным танкерам теневого флота рф. Эти меры входят в новый пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждается между странами-членами.

Как россия атакует Европу дронами: свр рф использует "теневой флот" - Коваленко06.10.25, 15:19 • 3394 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Кайя Каллас
Панама
Европейский Союз