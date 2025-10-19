ЕС хочет расширить права на досмотр «теневого флота» России

Европейский Союз стремится усилить полномочия по досмотру судов российского теневого флота. Об этом информирует издание Politico со ссылкой на документ Европейской службы внешних действий (EEAS), подготовленный к заседанию министров иностранных дел стран ЕС, передает УНН.

Подробности

Соответствующий документ Европейская служба внешних действий (European External Action Service, EEAS) подготовила к встрече министров иностранных дел ЕС, которая должна состояться в понедельник, 20 октября.

Отмечается, что Европейский Союз планирует договориться со странами, под флагами которых ходят суда из российского "теневого флота", чтобы заранее получить право осматривать эти корабли.

Издание сообщает, Евросоюз "намерен применить различные инструменты", чтобы стимулировать эти страны снимать с регистрации суда, попавшие под санкции. Например, Панама - крупнейший в мире судовой реестр - уже согласилась исключать из реестра суда, попавшие под санкции ЕС, и недавно приняла решение прекращать регистрацию кораблей старше 15 лет.

Вопрос о судах, перевозящих российскую нефть под разными флагами, чтобы избежать санкций ЕС, имеет широкие последствия для блока, поскольку эти суда не только способствуют укреплению военной экономики москвы, но и "представляют угрозу для окружающей среды и безопасности судоходства", согласно пятистраничному документу, подготовленному Европейской службой внешних действий, дипломатическим органом ЕС - пишет издание.

В некоторых случаях такие корабли уже подозревались в том, что они служат стартовыми площадками для российских дронов, которые, вероятно, применяются для разведки или дестабилизации работы гражданских аэропортов в Европе.

Суда теневого флота также представляют риск для критической инфраструктуры и "могут быть использованы как платформы для гибридных атак на территорию ЕС - говорится в документе.

По данным Politico, к "теневому флоту" рф может принадлежать до 17% всех танкеров мира.

Проект декларации предлагает "возможные двусторонние соглашения между государствами флага (государствами под чьим флагом ходят суда "теневого флота" – ИФ-У) и ЕС о предварительно санкционированных осмотрах.

Планируется до конца ноября завершить работу над проектом декларации и принять его на следующем заседании министров иностранных дел ЕС.

Как только декларация получит поддержку государств-членов, главный дипломат ЕС Кая Каллас "обратится в Совет с просьбой о разрешении на начало переговоров по заключению двусторонних соглашений с определенными государствами флага - указано в документе, цитируемом POLITICO.

В нем также указано, что ЕС "может поддержать усилия государств-членов, если они согласятся предоставить ЕС право вести от их имени переговоры о заключении соглашений о предварительно санкционированных высадках для проведения инспекций".

Кроме того, ЕС намерен стимулировать государства флага снять с регистрации суда, подпадающие под санкции.

Напомним

Европейский Союз предложил ввести ограничения против трех компаний, которые предоставляли поддельные флаги подсанкционным нефтяным танкерам теневого флота рф. Эти меры входят в новый пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждается между странами-членами.

