Трамп анонсував важливу заяву на тлі рекордних цін на дизель

$44.850.0150.140.02
ukenru
14:20 • 16012 перегляди
москву та область атакують дрони й кулі, в аеропортах затримали понад 370 рейсівVideo
13:40 • 18412 перегляди
рф оснастила "Шахеди", якими атакує Київ, новими 32-елементними антенами - які труднощі це створює для УкраїниPhoto
13:36 • 14939 перегляди
Українська делегація прибула до Маямі на переговори з посланцями Трампа - ЗМІ
13:19 • 13328 перегляди
В Україні з'являться спеціальні паркувальні місця для водіїв із маленькими дітьми - що зміниться
12:26 • 16339 перегляди
У Києві почали розгортати пункти незламності - де ситуація зі світлом найважча
12:05 • 14749 перегляди
Зеленський розповів, якими дронами Сили оборони вдарили по російських НПЗ: модифіковані FP-1 та Ан-196 RSPhotoVideo
9 жовтня, 09:51 • 19264 перегляди
Генштаб підтвердив ураження об'єктів, задіяних у запуску ракет і виробництві ракетного палива рф
Ексклюзив
9 жовтня, 09:35 • 34768 перегляди
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
9 жовтня, 09:11 • 20265 перегляди
Нобелівську премію миру 2026 року отримала Наванетхем Піллей з ПАРPhoto
9 жовтня, 08:02 • 28518 перегляди
Графіків знову побільшало на тлі атак рф, без світла частина Києва і 7 областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.8м/с
70%
746мм
Популярнi новини
Вдова засновника Playboy Г'ю Гефнера закликала Джесіку Біл переглянути роль у фільмі "Playmates"11:01 • 15595 перегляди
Нобелівська лауреатка Наві Піллей пожартувала про поділ премії з ТрампомVideo11:31 • 14914 перегляди
Експринц Ендрю отримав £302 тисячі компенсації за відмову від оренди королівської резиденції11:57 • 14355 перегляди
На Берлінській стіні збережуть останній оригінальний розписPhoto12:23 • 13029 перегляди
Паризький автосалон Mondial de l'Auto: дати та головні прем'єриPhoto13:46 • 12934 перегляди
Публікації
Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води14:52 • 8682 перегляди
В Україні спростили механізм оренди держприміщень для провайдерів та дата-центрів - яких змін чекати14:39 • 9774 перегляди
Паризький автосалон Mondial de l'Auto: дати та головні прем'єриPhoto13:46 • 13037 перегляди
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
Ексклюзив
9 жовтня, 09:35 • 34773 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto9 жовтня, 06:13 • 66546 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Марко Рубіо
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Найбільше пограбування виноробні - в Італії викрали 30 тисяч пляшок вина15:45 • 2612 перегляди
Чоловік виграв трирічну суперечку щодо штрафу за паркування, скориставшись ChatGPT як адвокатом15:10 • 3892 перегляди
“У нас була угода. Де мій Bentley” - Усик у Лондоні звернуся до промоутера Френка УорренаPhotoVideo14:03 • 9860 перегляди
На Берлінській стіні збережуть останній оригінальний розписPhoto12:23 • 13121 перегляди
Експринц Ендрю отримав £302 тисячі компенсації за відмову від оренди королівської резиденції11:57 • 14448 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
ChatGPT
Гриби
Starlink

Трамп анонсував важливу заяву на тлі рекордних цін на дизель

Київ • УНН

 • 654 перегляди

Трамп заявив про важливі новини щодо дизельного пального напередодні виборів до Конгресу США. Середня ціна сягнула $6,28 за галон.

Трамп анонсував важливу заяву на тлі рекордних цін на дизель
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

У п'ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що варто очікувати "важливих новин" щодо дизельного пального, ціни на яке залишаються на рівнях, близьких до рекордних, напередодні виборів до Конгресу 3 листопада, що визначать, хто контролюватиме законодавчий орган, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Ми готуємо важливу заяву щодо дизельного пального, — сказав Трамп під час заходу в Білому домі, не вдаючись у подробиці. — Гадаю, у нас є важливі новини щодо ситуації з дизелем. Ми збираємося рішуче взятися за це питання".

Трамп підписав указ для зниження цін на дизель06.10.26, 08:30 • 5882 перегляди

Додамо

Ціни на дизельне пальне зросли на 70% від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, попри два нещодавні гучні кроки Трампа, спрямовані на збільшення постачання цього пального: тиск на союзників із вимогою використати екстрені запаси та розширення доступу до дизельного пального, підфарбованого в червоний колір (що звільняє його від певних податків).

Трамп виключив заборону США на експорт дизелю після рішення G703.10.26, 14:37 • 9091 перегляд

Видання додає, що війни в Ірані та Україні спричинили безпрецедентний глобальний дефіцит пального, внаслідок чого, за даними AAA, у четвер середня ціна на дизельне пальне в США сягнула 6,28 долара за галон.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Вибори в США
Війна в Україні
Ізраїль
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран