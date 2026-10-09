Трамп анонсував важливу заяву на тлі рекордних цін на дизель
Київ • УНН
Трамп заявив про важливі новини щодо дизельного пального напередодні виборів до Конгресу США. Середня ціна сягнула $6,28 за галон.
У п'ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що варто очікувати "важливих новин" щодо дизельного пального, ціни на яке залишаються на рівнях, близьких до рекордних, напередодні виборів до Конгресу 3 листопада, що визначать, хто контролюватиме законодавчий орган, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Ми готуємо важливу заяву щодо дизельного пального, — сказав Трамп під час заходу в Білому домі, не вдаючись у подробиці. — Гадаю, у нас є важливі новини щодо ситуації з дизелем. Ми збираємося рішуче взятися за це питання".
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Ціни на дизельне пальне зросли на 70% від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, попри два нещодавні гучні кроки Трампа, спрямовані на збільшення постачання цього пального: тиск на союзників із вимогою використати екстрені запаси та розширення доступу до дизельного пального, підфарбованого в червоний колір (що звільняє його від певних податків).
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Видання додає, що війни в Ірані та Україні спричинили безпрецедентний глобальний дефіцит пального, внаслідок чого, за даними AAA, у четвер середня ціна на дизельне пальне в США сягнула 6,28 долара за галон.