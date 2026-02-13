Держсекретар США Рубіо збирається зустрітися із Зеленським у Мюнхені

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 17898 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 37387 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 27633 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 35851 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 29474 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 24934 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 25945 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29407 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 75023 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 50851 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.7м/с
93%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шмигаль доручив усім службам прискорити ремонти, оскільки в Україну знову йдуть морози12 лютого, 20:30 • 10111 перегляди
Трамп може вийти з переговорів щодо України перед виборами до Конгресу - ЗМІ12 лютого, 20:37 • 10026 перегляди
Україна, можливо, готова піти на поступки щодо Донецької області - The Atlantic12 лютого, 21:10 • 9096 перегляди
Дискваліфікація Гераскевича за символ пам’яті спричинила хвилю обурення12 лютого, 21:59 • 6578 перегляди
Поліцейські показали евакуацію сім'ї з Костянтинівки та тіла загиблої матеріVideo12 лютого, 22:33 • 7154 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 40362 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 82320 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 72492 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 76407 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 82362 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Херсонська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 17065 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 21103 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 46480 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 40134 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 41815 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Starlink
WhatsApp
Facebook

Держсекретар США Рубіо збирається зустрітися із Зеленським у Мюнхені

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Держсекретар Рубіо очікує зустрічі з президентом Зеленським у Мюнхені. Він засуджує російські бомбардування, називаючи їх жахливими стражданнями.

Держсекретар США Рубіо збирається зустрітися із Зеленським у Мюнхені

Держсекретар США Марко Рубіо збирається зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені, де відбудеться Мюнхенська конференція з безпеки, про що заявив журналістам 12 лютого, пише УНН.

Думаю, так. Думаю, він мав бути там і є шанс зустрітися з ним. Вважаю, це є в моєму розкладі. Я не певний на 100%, але впевнений, що зустріч відбудеться

- сказав Рубіо, відповідаючи, чи очікує на зустріч з президентом Зеленським під час візиту до Мюнхена.

Мюнхенська конференція з безпеки офіційно анонсувала участь Зеленського11.02.26, 16:49 • 4582 перегляди

На запитання, що він думає про російські бомбардування України під час морозів, держсекретар вказав: "Це жахливо. Це - війна".

"Саме тому ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди страждають. Зараз найхолодніша пора року. Це неймовірні страждання. У цьому проблема війн. Ось чому війни погані, і ось чому ми так старанно працюємо вже більше року, щоб спробувати покласти край цій війні", - вказав Рубіо.

Ситуація з електропостачанням після нової атаки рф залишається складною - Шмигаль12.02.26, 21:48 • 3356 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Марко Рубіо
Мюнхен
Володимир Зеленський