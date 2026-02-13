Держсекретар США Рубіо збирається зустрітися із Зеленським у Мюнхені

Держсекретар США Марко Рубіо збирається зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені, де відбудеться Мюнхенська конференція з безпеки, про що заявив журналістам 12 лютого, пише УНН.

Думаю, так. Думаю, він мав бути там і є шанс зустрітися з ним. Вважаю, це є в моєму розкладі. Я не певний на 100%, але впевнений, що зустріч відбудеться - сказав Рубіо, відповідаючи, чи очікує на зустріч з президентом Зеленським під час візиту до Мюнхена.

На запитання, що він думає про російські бомбардування України під час морозів, держсекретар вказав: "Це жахливо. Це - війна".

"Саме тому ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди страждають. Зараз найхолодніша пора року. Це неймовірні страждання. У цьому проблема війн. Ось чому війни погані, і ось чому ми так старанно працюємо вже більше року, щоб спробувати покласти край цій війні", - вказав Рубіо.

