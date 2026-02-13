Зеленський прибув у Мюнхен і анонсував зустрічі та нові кроки щодо безпеки
Київ • УНН
Президент Зеленський перебуває у Мюнхені, де у плані - перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів. Він також проведе двосторонні та багатосторонні зустрічі з партнерами.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні перебуває у Мюнхені в ФРН і розповів про програму візиту, пише УНН.
Сьогодні в Мюнхені, Німеччина. Важливий день, і будуть нові кроки до нашої спільної безпеки – України і Європи. У плані – перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів, а також двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами
З його слів, "потрібно більше наших спільних виробництв, більше нашої стійкості, більше координації та ефективності нашої спільної архітектури безпеки у Європі". "Найвагоміше, чого ми можемо досягти разом, - це завершення війни достойним миром і створення надійних гарантій безпеки для України й для всієї Європи. Так, щоб ніхто у Європі не боявся залишитися без захисту. Дякую всім, хто допомагає!" - вказав Президент.
