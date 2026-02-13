Зеленський прибув у Мюнхен і анонсував зустрічі та нові кроки щодо безпеки

$42.990.04
Ексклюзив
10:00 • 194 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 7250 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 11249 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 25470 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 50867 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 36854 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 47022 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 35268 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 27320 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 28124 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Прикордонники на Півдні знищили човен і роботизований комплекс ворогаVideo13 лютого, 00:21 • 9104 перегляди
Американці вважають Байдена кращим президентом за Трампа - опитування13 лютого, 01:30 • 11710 перегляди
Транспорт в окупованому Криму працює в режимі виживання, запізнення автобусів до 2 годин - ЦНС13 лютого, 02:02 • 13459 перегляди
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України04:21 • 12862 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 11276 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 194 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 11337 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 47976 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 89471 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 79185 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Донецька область
Велика Британія
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 360 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 20807 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 25087 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 50541 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 43404 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
MIM-104 Patriot

Зеленський прибув у Мюнхен і анонсував зустрічі та нові кроки щодо безпеки

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Президент Зеленський перебуває у Мюнхені, де у плані - перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів. Він також проведе двосторонні та багатосторонні зустрічі з партнерами.

Зеленський прибув у Мюнхен і анонсував зустрічі та нові кроки щодо безпеки

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні перебуває у Мюнхені в ФРН і розповів про програму візиту, пише УНН.

Сьогодні в Мюнхені, Німеччина. Важливий день, і будуть нові кроки до нашої спільної безпеки – України і Європи. У плані – перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів, а також двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами

- написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, "потрібно більше наших спільних виробництв, більше нашої стійкості, більше координації та ефективності нашої спільної архітектури безпеки у Європі". "Найвагоміше, чого ми можемо досягти разом, - це завершення війни достойним миром і створення надійних гарантій безпеки для України й для всієї Європи. Так, щоб ніхто у Європі не боявся залишитися без захисту. Дякую всім, хто допомагає!" - вказав Президент.

Держсекретар США Рубіо збирається зустрітися із Зеленським у Мюнхені13.02.26, 08:19 • 2982 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Техніка
Війна в Україні
Мюнхен
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна