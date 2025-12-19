Чехія продовжує боєприпасну ініціативу: новий міністр оборони назвав підтримку України "само собою зрозумілою"

$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 11641 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 20994 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 19952 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 36348 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 28623 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 17169 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 18108 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 13748 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 27728 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11562 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.2м/с
93%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мін’юст запустив перший AI-сервіс для замовлення судових експертиз19 грудня, 10:39 • 10588 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo19 грудня, 10:41 • 38300 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 36383 перегляди
Масовані атаки рф на Одещину: влада шукає альтернативні маршрути для транспорту півдня України16:27 • 8462 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00 • 5748 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 36351 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 27730 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 36500 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 32912 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 58874 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Дональд Туск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Угорщина
Європа
Реклама
УНН Lite
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00 • 5884 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 61156 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 42962 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 41039 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 47220 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
Опалення

Чехія продовжує боєприпасну ініціативу: новий міністр оборони назвав підтримку України "само собою зрозумілою"

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Міністр оборони Чехії Яромір Зуна підтвердив продовження боєприпасної ініціативи для України до 2026 року. Забезпечено фінансування на закупівлю 760 тисяч снарядів, а підтримка України є "само собою зрозумілою".

Чехія продовжує боєприпасну ініціативу: новий міністр оборони назвав підтримку України "само собою зрозумілою"

Новий міністр оборони Чехії Яромір Зуна підтвердив, що Прага не зупинить закупівлю снарядів для ЗСУ. Під час представлення пріоритетів відомства він наголосив, що підтримка України є "само собою зрозумілою", адже росія – агресор, а Україна обороняється. Про це повідомляє видання Novinky, пише УНН.

Деталі

Міністр підкреслив, що ініціатива щодо боєприпасів працюватиме й у 2026 році, проте її управління має стати ефективнішим. На цей період уже підтверджено фінансування закупівлі 760 тисяч снарядів.

Я не ставлю це під сумнів, але нам потрібно говорити про ефективне управління 

– зазначив Зуна.

Трамп тисне на нового прем'єра Чехії через угоду про F-3517.12.25, 18:15 • 4397 переглядiв

Для самої чеської армії ключовими завданнями на наступні чотири роки стануть:

  • Посилення ППО: це пріоритет номер один у новому оборонному плануванні.
    • Збільшення війська: чисельність професійних солдатів планують довести щонайменше до 30 тисяч (зараз близько 24–28 тисяч).
      • Рекордний набір: у 2026 році країна готується до наймасовішого поповнення лав армії за останні 20 років.

        За словами міністра, армія продовжить аналізувати досвід війни в Україні.

        Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки19.12.25, 08:31 • 20895 переглядiв

        Степан Гафтко

        ПолітикаНовини Світу
        Санкції
        Війна в Україні
        Прага
        Lockheed Martin F-35 Lightning II
        Дональд Трамп
        Європейський Союз
        Чехія
        Словаччина
        Угорщина
        Україна