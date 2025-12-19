Чехія продовжує боєприпасну ініціативу: новий міністр оборони назвав підтримку України "само собою зрозумілою"
Київ • УНН
Міністр оборони Чехії Яромір Зуна підтвердив продовження боєприпасної ініціативи для України до 2026 року. Забезпечено фінансування на закупівлю 760 тисяч снарядів, а підтримка України є "само собою зрозумілою".
Новий міністр оборони Чехії Яромір Зуна підтвердив, що Прага не зупинить закупівлю снарядів для ЗСУ. Під час представлення пріоритетів відомства він наголосив, що підтримка України є "само собою зрозумілою", адже росія – агресор, а Україна обороняється. Про це повідомляє видання Novinky, пише УНН.
Деталі
Міністр підкреслив, що ініціатива щодо боєприпасів працюватиме й у 2026 році, проте її управління має стати ефективнішим. На цей період уже підтверджено фінансування закупівлі 760 тисяч снарядів.
Я не ставлю це під сумнів, але нам потрібно говорити про ефективне управління
Для самої чеської армії ключовими завданнями на наступні чотири роки стануть:
- Посилення ППО: це пріоритет номер один у новому оборонному плануванні.
- Збільшення війська: чисельність професійних солдатів планують довести щонайменше до 30 тисяч (зараз близько 24–28 тисяч).
- Рекордний набір: у 2026 році країна готується до наймасовішого поповнення лав армії за останні 20 років.
За словами міністра, армія продовжить аналізувати досвід війни в Україні.
