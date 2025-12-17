Трамп тисне на нового прем'єра Чехії через угоду про F-35

$42.180.06
49.670.01
ukenru
15:43 • 1442 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
12:13 • 9280 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 22309 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 17404 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 17556 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 18753 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 20065 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 17995 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27586 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46611 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
96%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 18743 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 29898 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto17 грудня, 09:06 • 13109 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА17 грудня, 10:06 • 10878 перегляди
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 11:01 • 8544 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 4332 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 4106 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається14:39 • 3924 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 22310 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 29990 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Джорджа Мелоні
Андрій Сибіга
Антоніу Кошта
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Італія
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 5642 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 18852 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 54909 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 72105 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 71481 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
Гриби
Серіали

Трамп тисне на нового прем'єра Чехії через угоду про F-35

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує "неймовірних речей" від чеського прем'єр-міністра Андрея Бабіша, зокрема щодо угоди про американські винищувачі F-35. Бабіш обіцяв переглянути цю угоду, яку попередній уряд Чехії схвалив у 2023 році.

Трамп тисне на нового прем'єра Чехії через угоду про F-35

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує "неймовірних речей" від чеського прем'єр-міністра Андрея Бабіша, зокрема щодо угоди щодо американських винищувачів, яку новий прем'єр-міністр пообіцяв переглянути, передає УНН із посиланням на Politico.

"Чудово бачити, що Андрея Бабіша знову призначено прем'єр-міністром Чеської Республіки. Разом ми знову досягнемо великого успіху в обороні, енергетиці та боротьбі з нелегальною імміграцією — так само, як ми це робили під час наших перших термінів на посаді", — написав Трамп у дописі на Truth Social.

"Андрей знає, як укладати угоди, і я очікував від нього неймовірних речей, зокрема щодо F-35. Вітаю, Андрею!" — додав він. У середу Бабіш заявив журналістам, що "радий", що президент привітав його таким чином.

Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України - Бабіш13.12.25, 18:29 • 15967 переглядiв

Додамо

Попередній уряд Чехії на чолі з Петром Фіалою схвалив закупівлю 24 американських винищувачів F-35 у 2023 році. Бабіш та його правопопулістська партія ANO розпочали кампанію, критикуючи угоду, називаючи літаки "марними та завищеними". У своїй передвиборчій програмі ANO закликала до "розумних інвестицій в оборону" та заявила, що партія "перегляне дорогі придбання", включаючи літаки F-35 американського виробництва.

До вирішальної перемоги в жовтні було незрозуміло, чи ризикне Бабіш — мільярдер, який перейняв як риторику президента США, так і червону бейсболку "Сильна Чехія" в стилі Трампа — розгнівати президента США, відмовившись від угоди. І справді, заяви після виборів свідчать про більш прагматичний підхід.

"Купівля американських літаків F-35 — це вирішена справа, але потрібно зробити все, щоб забезпечити максимальну участь чеської промисловості", — сказав заступник голови ANO Карел Гавлічек у листопаді.

Інші країни, включаючи Іспанію, Швейцарію та Канаду, мали власні сумніви щодо купівлі американських F-35 через поведінку адміністрації Трампа щодо Європи, зокрема ставлячи під сумнів обіцянку НАТО щодо колективної оборони.

Антоніна Туманова

Новини Світу