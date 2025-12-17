Трамп тисне на нового прем'єра Чехії через угоду про F-35

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує "неймовірних речей" від чеського прем'єр-міністра Андрея Бабіша, зокрема щодо угоди щодо американських винищувачів, яку новий прем'єр-міністр пообіцяв переглянути, передає УНН із посиланням на Politico.

"Чудово бачити, що Андрея Бабіша знову призначено прем'єр-міністром Чеської Республіки. Разом ми знову досягнемо великого успіху в обороні, енергетиці та боротьбі з нелегальною імміграцією — так само, як ми це робили під час наших перших термінів на посаді", — написав Трамп у дописі на Truth Social.

"Андрей знає, як укладати угоди, і я очікував від нього неймовірних речей, зокрема щодо F-35. Вітаю, Андрею!" — додав він. У середу Бабіш заявив журналістам, що "радий", що президент привітав його таким чином.

Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України - Бабіш

Додамо

Попередній уряд Чехії на чолі з Петром Фіалою схвалив закупівлю 24 американських винищувачів F-35 у 2023 році. Бабіш та його правопопулістська партія ANO розпочали кампанію, критикуючи угоду, називаючи літаки "марними та завищеними". У своїй передвиборчій програмі ANO закликала до "розумних інвестицій в оборону" та заявила, що партія "перегляне дорогі придбання", включаючи літаки F-35 американського виробництва.

До вирішальної перемоги в жовтні було незрозуміло, чи ризикне Бабіш — мільярдер, який перейняв як риторику президента США, так і червону бейсболку "Сильна Чехія" в стилі Трампа — розгнівати президента США, відмовившись від угоди. І справді, заяви після виборів свідчать про більш прагматичний підхід.

"Купівля американських літаків F-35 — це вирішена справа, але потрібно зробити все, щоб забезпечити максимальну участь чеської промисловості", — сказав заступник голови ANO Карел Гавлічек у листопаді.

Інші країни, включаючи Іспанію, Швейцарію та Канаду, мали власні сумніви щодо купівлі американських F-35 через поведінку адміністрації Трампа щодо Європи, зокрема ставлячи під сумнів обіцянку НАТО щодо колективної оборони.