15:43 • 1458 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
12:13 • 9290 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 22322 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 17409 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 17559 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 18755 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 20065 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 17995 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27586 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46611 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Трамп давит на нового премьера Чехии из-за сделки по F-35

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "невероятных вещей" от чешского премьер-министра Андрея Бабиша, в частности относительно сделки по американским истребителям F-35. Бабиш обещал пересмотреть это соглашение, которое предыдущее правительство Чехии одобрило в 2023 году.

Трамп давит на нового премьера Чехии из-за сделки по F-35

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «невероятных вещей» от чешского премьер-министра Андрея Бабиша, в частности, относительно соглашения по американским истребителям, которое новый премьер-министр пообещал пересмотреть, передает УНН со ссылкой на Politico.

«Прекрасно видеть, что Андрей Бабиш снова назначен премьер-министром Чешской Республики. Вместе мы снова добьемся большого успеха в обороне, энергетике и борьбе с нелегальной иммиграцией — так же, как мы это делали во время наших первых сроков на посту», — написал Трамп в сообщении на Truth Social.

«Андрей знает, как заключать сделки, и я ожидал от него невероятных вещей, в частности, относительно F-35. Поздравляю, Андрей!» — добавил он. В среду Бабиш заявил журналистам, что «рад», что президент поздравил его таким образом.

Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины - Бабиш13.12.25, 18:29 • 15967 просмотров

Добавим

Предыдущее правительство Чехии во главе с Петром Фиалой одобрило закупку 24 американских истребителей F-35 в 2023 году. Бабиш и его правопопулистская партия ANO начали кампанию, критикуя соглашение, называя самолеты «бесполезными и завышенными». В своей предвыборной программе ANO призывала к «разумным инвестициям в оборону» и заявила, что партия «пересмотрит дорогие приобретения», включая самолеты F-35 американского производства.

До решающей победы в октябре было непонятно, рискнет ли Бабиш — миллиардер, который перенял как риторику президента США, так и красную бейсболку «Сильная Чехия» в стиле Трампа — разгневать президента США, отказавшись от сделки. И действительно, заявления после выборов свидетельствуют о более прагматичном подходе.

«Покупка американских самолетов F-35 — это решенное дело, но нужно сделать все, чтобы обеспечить максимальное участие чешской промышленности», — сказал заместитель председателя ANO Карел Гавличек в ноябре.

Другие страны, включая Испанию, Швейцарию и Канаду, имели собственные сомнения относительно покупки американских F-35 из-за поведения администрации Трампа в отношении Европы, в частности ставя под сомнение обещание НАТО относительно коллективной обороны.

Антонина Туманова

Новости Мира