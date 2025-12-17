Трамп давит на нового премьера Чехии из-за сделки по F-35

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «невероятных вещей» от чешского премьер-министра Андрея Бабиша, в частности, относительно соглашения по американским истребителям, которое новый премьер-министр пообещал пересмотреть, передает УНН со ссылкой на Politico.

«Прекрасно видеть, что Андрей Бабиш снова назначен премьер-министром Чешской Республики. Вместе мы снова добьемся большого успеха в обороне, энергетике и борьбе с нелегальной иммиграцией — так же, как мы это делали во время наших первых сроков на посту», — написал Трамп в сообщении на Truth Social.

«Андрей знает, как заключать сделки, и я ожидал от него невероятных вещей, в частности, относительно F-35. Поздравляю, Андрей!» — добавил он. В среду Бабиш заявил журналистам, что «рад», что президент поздравил его таким образом.

Предыдущее правительство Чехии во главе с Петром Фиалой одобрило закупку 24 американских истребителей F-35 в 2023 году. Бабиш и его правопопулистская партия ANO начали кампанию, критикуя соглашение, называя самолеты «бесполезными и завышенными». В своей предвыборной программе ANO призывала к «разумным инвестициям в оборону» и заявила, что партия «пересмотрит дорогие приобретения», включая самолеты F-35 американского производства.

До решающей победы в октябре было непонятно, рискнет ли Бабиш — миллиардер, который перенял как риторику президента США, так и красную бейсболку «Сильная Чехия» в стиле Трампа — разгневать президента США, отказавшись от сделки. И действительно, заявления после выборов свидетельствуют о более прагматичном подходе.

«Покупка американских самолетов F-35 — это решенное дело, но нужно сделать все, чтобы обеспечить максимальное участие чешской промышленности», — сказал заместитель председателя ANO Карел Гавличек в ноябре.

Другие страны, включая Испанию, Швейцарию и Канаду, имели собственные сомнения относительно покупки американских F-35 из-за поведения администрации Трампа в отношении Европы, в частности ставя под сомнение обещание НАТО относительно коллективной обороны.