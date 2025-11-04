Черная дыра поглотила гигантскую звезду, вызвав самую яркую вспышку в истории наблюдений

Астрономы зафиксировали самую яркую энергетическую вспышку, которую когда-либо наблюдали. Она произошла, когда сверхмассивная черная дыра разорвала и поглотила огромную звезду, подошедшую слишком близко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Вспышка, которая в пиковый момент была в 10 триллионов раз ярче Солнца, возникла в галактике, расположенной на расстоянии около 11 миллиардов световых лет от Земли.

Ее источником стала черная дыра массой около 300 миллионов Солнц, гораздо массивнее той, что находится в центре нашего Млечного Пути.

Исследователи считают, что событие произошло, когда звезда массой от 30 до 200 солнечных масс оказалась слишком близко к черной дыре. Под действием колоссальной гравитации она была разорвана — явление, а ее остатки начали падать внутрь, вызывая мощное излучение.

По словам астрономов, звезда, вероятно, входила в группу светил, вращавшихся вокруг черной дыры. Она могла изменить свою орбиту из-за столкновения или гравитационного взаимодействия с другим телом, что приблизило ее к точке невозврата.

"Как бы там ни было, звезда подошла достаточно близко к сверхмассивной черной дыре, что она "спагеттифицировалась" – то есть вытянулась, став длинной и тонкой, из-за силы тяжести сверхмассивной черной дыры, которая усиливается, когда вы приближаетесь к ней очень близко. Затем этот материал спиралевидно вращался вокруг сверхмассивной черной дыры, когда падал внутрь", – сказал астроном и соавтор исследования К. Э. Саавик Форд из Манхэттенского общественного колледжа и аспирантского центра Городского университета Нью-Йорка.

Когда остатки звезды начали падать в черную дыру, газ нагрелся и засветился, создав впечатляющую вспышку. За время наблюдений ее яркость возросла в 40 раз, достигнув максимума в июне 2018 года. Эта вспышка оказалась в 30 раз мощнее, чем любая другая, зафиксированная ранее.

Наблюдения проводились с помощью телескопов в Калифорнии, Аризоне и на Гавайях. Другие возможные объяснения — взрыв звезды, струя материи или гравитационное линзирование — были отброшены, поскольку не соответствовали собранным данным.

Событие, которое видят астрономы сегодня, на самом деле произошло миллиарды лет назад — настолько далеко, что свету понадобился почти весь возраст Вселенной, чтобы добраться до Земли.

Сейчас вспышка постепенно угасает, и исследователи прогнозируют, что процесс продлится около 11 лет.

"Вспышка все еще угасает", - отметил ведущий автор исследования, астроном Калифорнийского технологического института Мэтью Грэм.

