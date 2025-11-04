Черная дыра поглотила гигантскую звезду, вызвав самую яркую вспышку в истории наблюдений

ukenru
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 24520 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Киев • УНН

Алла Киосак

