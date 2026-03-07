российский и иранский режимы существуют благодаря друг другу, защита должна быть скоординированной в Украине и на Ближнем Востоке - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский и иранский режимы существуют благодаря взаимной поддержке, поэтому защита должна быть скоординированной, как и в Украине. Об этом он сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

Я благодарю каждого лидера, все страны, которые помнят о программе PURL – программе, которая позволяет нам покупать американские ракеты для ПВО, для "патриотов". Мы все понимаем, какие есть риски из-за ударов из Ирана и потребность в ракетах для ПВО также на Ближнем Востоке. Важно, чтобы защита жизни была обеспечена и здесь, в Украине - заявил президент.

Он добавил, что сейчас также есть информация о российской помощи иранскому режиму, в частности сообщения, что россияне дают разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам. Также есть данные о российских компонентах в "шахедах", применяемых на Ближнем Востоке, а это против и арабских стран, и против американцев в регионе.

Каждый такой факт свидетельствует, что мы имеем дело с режимами, которые не просто связаны друг с другом, а которые существуют благодаря друг другу – российский и иранский режимы – и убивают фактически скоординировано и здесь, в Европе, и там, на Ближнем Востоке - подчеркнул Зеленский.

"Именно поэтому и защита должна быть скоординированной. Жизнь в Европе, жизнь на Ближнем Востоке заслуживают одинаково эффективной защиты. Мы со своей стороны работаем, чтобы помочь защите от "шахедов". Вполне справедливо рассчитываем, что и нашей защите будет оказываться соответствующая помощь и что Россия будет ощущать последствия не только за то, что затягивает эту свою войну против нас, но и за попытки масштабировать еще и ту войну. Жизнь нуждается в защите – совместных, сильных, скоординированных действий", - резюмировал президент.

