13:30 • 13563 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 29268 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 21748 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 23951 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 43403 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 54703 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 61874 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44420 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 83192 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30287 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
публикации
Эксклюзивы
российский и иранский режимы существуют благодаря друг другу, защита должна быть скоординированной в Украине и на Ближнем Востоке - Зеленский

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Россия предоставляет Ирану разведданные для ударов по американцам и компоненты для дронов. Президент призвал к совместной защите Украины и Ближнего Востока.

российский и иранский режимы существуют благодаря друг другу, защита должна быть скоординированной в Украине и на Ближнем Востоке - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский и иранский режимы существуют благодаря взаимной поддержке, поэтому защита должна быть скоординированной, как и в Украине. Об этом он сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

Я благодарю каждого лидера, все страны, которые помнят о программе PURL – программе, которая позволяет нам покупать американские ракеты для ПВО, для "патриотов". Мы все понимаем, какие есть риски из-за ударов из Ирана и потребность в ракетах для ПВО также на Ближнем Востоке. Важно, чтобы защита жизни была обеспечена и здесь, в Украине

- заявил президент.

Он добавил, что сейчас также есть информация о российской помощи иранскому режиму, в частности сообщения, что россияне дают разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам. Также есть данные о российских компонентах в "шахедах", применяемых на Ближнем Востоке, а это против и арабских стран, и против американцев в регионе.

Каждый такой факт свидетельствует, что мы имеем дело с режимами, которые не просто связаны друг с другом, а которые существуют благодаря друг другу – российский и иранский режимы – и убивают фактически скоординировано и здесь, в Европе, и там, на Ближнем Востоке

- подчеркнул Зеленский.

"Именно поэтому и защита должна быть скоординированной. Жизнь в Европе, жизнь на Ближнем Востоке заслуживают одинаково эффективной защиты. Мы со своей стороны работаем, чтобы помочь защите от "шахедов". Вполне справедливо рассчитываем, что и нашей защите будет оказываться соответствующая помощь и что Россия будет ощущать последствия не только за то, что затягивает эту свою войну против нас, но и за попытки масштабировать еще и ту войну. Жизнь нуждается в защите – совместных, сильных, скоординированных действий", - резюмировал президент.

Зеленский обсудил с Макроном оборонные потребности Украины, заем в 90 млрд евро и ситуацию на Ближнем Востоке07.03.26, 16:54 • 3568 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
