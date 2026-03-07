російський та іранський режими існують завдяки одне одному, захист має бути скоординованим в Україні та на Близькому Сході - Зеленський
Київ • УНН
Росія надає Ірану розвіддані для ударів по американцях та компоненти для дронів. Президент закликав до спільного захисту України та Близького Сходу.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський та іранський режими існують завдяки взаємній підтримці, тому захист має бути скоординованим як в Україні. Про це він повідомив у вечірньому зверненні, пише УНН.
Я дякую кожному лідеру, усім країнам, які пам’ятають про програму PURL – програму, що дозволяє нам купувати американські ракети для ППО, для "петріотів". Ми всі розуміємо, які є ризики через удари з Ірану й потребу в ракетах для ППО також на Близькому Сході. Важливо, щоб захист життя був забезпечений і тут, в Україні
Він додав, що наразі також є інформація про російську допомогу іранському режиму, зокрема повідомлення, що росіяни дають розвіддані режиму в Ірані, щоб корегувати удари по американцях. Також є дані про російські компоненти в "шахедах", що застосовуються на Близькому Сході, а це проти і арабських країн, і проти американців у регіоні.
Кожен такий факт свідчить, що ми маємо справу з режимами, які не просто пов’язані одне з одним, а які існують завдяки одне одному – російський та іранський режими – і вбивають фактично скоординовано і тут, у Європі, і там, на Близькому Сході
"Саме тому й захист має бути скоординованим. Життя у Європі, життя на Близькому Сході заслуговують на однаково ефективний захист. Ми зі свого боку працюємо, щоб допомогти захисту від "шахедів". Цілком справедливо розраховуємо, що й нашому захисту буде надаватися відповідна допомога й що Росія відчуватиме наслідки не тільки за те, що затягує цю свою війну проти нас, але й за намагання масштабувати ще й ту війну. Життя потребує захисту – спільних, сильних, скоординованих дій", - резюмував президент.
