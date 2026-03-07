російський та іранський режими існують завдяки одне одному, захист має бути скоординованим в Україні та на Близькому Сході - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський та іранський режими існують завдяки взаємній підтримці, тому захист має бути скоординованим як в Україні. Про це він повідомив у вечірньому зверненні, пише УНН.

Я дякую кожному лідеру, усім країнам, які пам’ятають про програму PURL – програму, що дозволяє нам купувати американські ракети для ППО, для "петріотів". Ми всі розуміємо, які є ризики через удари з Ірану й потребу в ракетах для ППО також на Близькому Сході. Важливо, щоб захист життя був забезпечений і тут, в Україні - заявив президент.

Він додав, що наразі також є інформація про російську допомогу іранському режиму, зокрема повідомлення, що росіяни дають розвіддані режиму в Ірані, щоб корегувати удари по американцях. Також є дані про російські компоненти в "шахедах", що застосовуються на Близькому Сході, а це проти і арабських країн, і проти американців у регіоні.

Кожен такий факт свідчить, що ми маємо справу з режимами, які не просто пов’язані одне з одним, а які існують завдяки одне одному – російський та іранський режими – і вбивають фактично скоординовано і тут, у Європі, і там, на Близькому Сході - наголосив Зеленський.

"Саме тому й захист має бути скоординованим. Життя у Європі, життя на Близькому Сході заслуговують на однаково ефективний захист. Ми зі свого боку працюємо, щоб допомогти захисту від "шахедів". Цілком справедливо розраховуємо, що й нашому захисту буде надаватися відповідна допомога й що Росія відчуватиме наслідки не тільки за те, що затягує цю свою війну проти нас, але й за намагання масштабувати ще й ту війну. Життя потребує захисту – спільних, сильних, скоординованих дій", - резюмував президент.

