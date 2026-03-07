Зеленський обговорив із Макроном оборонні потреби України, позику в 90 млрд євро та ситуацію на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, обговорив ключові потреби української оборони, домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Встигли обговорити всі ключові речі, які зараз важливі для безпеки наших країн та Європи. Зокрема, ситуацію в Україні, ключові потреби нашої оборони. Я поінформував про наслідки російського масованого удару цієї ночі, а також про події на фронті

Він підкреслив важливість реалізації "спільних європейських домовленостей щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі 2 роки, а також щодо нового санкційного пакета проти Росії".

За словами Зеленського, говорили також про Близький Схід та регіон Затоки - ситуацію навколо Ірану та її перспективи.

Емманюель підтримав нашу роботу заради більшої безпеки в регіоні – український захист від "шахедів" дійсно найбільш досвідчений, і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами