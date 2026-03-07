Зеленський обговорив із Макроном оборонні потреби України, позику в 90 млрд євро та ситуацію на Близькому Сході

$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
13:30 • 6304 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
12:32 • 14196 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
10:22 • 15067 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 17758 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 38289 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 52445 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 59406 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 43830 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 78470 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29912 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війниPhoto7 березня, 06:00 • 10748 перегляди
Польща активувала військову авіацію через ракетну атаку рф на Україну7 березня, 06:17 • 3866 перегляди
19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"7 березня, 07:12 • 11527 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 11946 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 5228 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 42568 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 49519 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 78470 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 48287 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 56084 перегляди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Михайло Федоров
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"13:15 • 3170 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 5494 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 12085 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 20090 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 20348 перегляди
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)

Зеленський обговорив із Макроном оборонні потреби України, позику в 90 млрд євро та ситуацію на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 616 перегляди

Президенти обговорили оборонні потреби України, реалізацію позики на 90 мільярдів євро та нові санкції. Зеленський розповів про захист від шахедів.

Зеленський обговорив із Макроном оборонні потреби України, позику в 90 млрд євро та ситуацію на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, обговорив ключові потреби української оборони, домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Встигли обговорити всі ключові речі, які зараз важливі для безпеки наших країн та Європи. Зокрема, ситуацію в Україні, ключові потреби нашої оборони. Я поінформував про наслідки російського масованого удару цієї ночі, а також про події на фронті

- написав Зеленський.

Він підкреслив важливість реалізації "спільних європейських домовленостей щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі 2 роки, а також щодо нового санкційного пакета проти Росії".

За словами Зеленського, говорили також про Близький Схід та регіон Затоки - ситуацію навколо Ірану та її перспективи.

Емманюель підтримав нашу роботу заради більшої безпеки в регіоні – український захист від "шахедів" дійсно найбільш досвідчений, і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами

- зазначив президент України.

Зеленський розкрив наслідки масованої атаки рф 29 ракетами та 480 дронами07.03.26, 08:59 • 3542 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Санкції
Війна в Україні
Емманюель Макрон
Франція
Європа
Володимир Зеленський
Україна
Іран