Зеленский обсудил с Макроном оборонные потребности Украины, заем в 90 млрд евро и ситуацию на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Президенты обсудили оборонные потребности Украины, реализацию займа на 90 миллиардов евро и новые санкции. Зеленский рассказал о защите от шахедов.

Зеленский обсудил с Макроном оборонные потребности Украины, заем в 90 млрд евро и ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсудил ключевые потребности украинской обороны, договоренности о 90 млрд евро поддержки для Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Успели обсудить все ключевые вещи, которые сейчас важны для безопасности наших стран и Европы. В частности, ситуацию в Украине, ключевые потребности нашей обороны. Я проинформировал о последствиях российского массированного удара этой ночью, а также о событиях на фронте

- написал Зеленский.

Он подчеркнул важность реализации "совместных европейских договоренностей о 90 млрд евро поддержки для Украины на ближайшие 2 года, а также о новом санкционном пакете против России".

По словам Зеленского, говорили также о Ближнем Востоке и регионе Залива - ситуации вокруг Ирана и ее перспективах.

Эмманюэль поддержал нашу работу ради большей безопасности в регионе – украинская защита от "шахедов" действительно наиболее опытная, и именно украинский опыт может стать одной из основ обновленной и более эффективной коллективной безопасности со всеми партнерами

- отметил президент Украины.

Зеленский раскрыл последствия массированной атаки рф 29 ракетами и 480 дронами07.03.26, 08:59 • 3540 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Санкции
Война в Украине
Эмманюэль Макрон
Франция
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Иран