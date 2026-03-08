Боролися за незалежність та увійшли в історію - п'ять жінок, що змінили Україну

$43.810.0050.900.00
ukenru
11:12 • 372 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
08:41 • 7576 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
08:15 • 12128 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 29436 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 72968 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 41129 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 41483 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 57716 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 60474 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 68269 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
55%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заперечив участь росії у військовій допомозі Ірану8 березня, 01:25 • 10413 перегляди
ЦПД: рф поширює фейк про провину української ППО у загибелі 11 людей у Харкові8 березня, 01:58 • 19490 перегляди
Наступна фаза війни: Ізраїль атакував нафтосховища в ТегераніVideo8 березня, 02:36 • 8874 перегляди
Дональд Туск назвав росію головним переможцем у війні на Близькому Сході8 березня, 03:05 • 7814 перегляди
Атака дронів спричинила пожежу на нафтобазі у краснодарському краї рф - ЗМІVideo8 березня, 03:42 • 6358 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 59411 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 66719 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 95559 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 60877 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 68462 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Дональд Туск
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 21126 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 23978 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 25522 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 26527 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 26582 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Боролися за незалежність та увійшли в історію - п'ять жінок, що змінили Україну

Київ • УНН

 • 1650 перегляди

Центр стратегічних комунікацій розповів про видатних українських жінок. Опубліковано історії Ольги Бесараб, Катерини Зарицької та інших діячок.

Боролися за незалежність та увійшли в історію - п'ять жінок, що змінили Україну

До Міжнародного дня боротьби за права жінок, що відзначається 8 березня, Центр стратегічних комунікацій опублікував історії українок, які зробили чималий внесок у розбудову України, передає УНН.

Деталі

Є жінки, чиї імена зрідка можна почути серед нас. Проте їхня боротьба та внесок у розбудову України заслуговують на особливе звучання. Сьогодні ми хочемо пригадати їхні історії

- йдеться у дописі.

У Центрі згадали історії жінок-розвідниць, дисиденток, зв’язкових, тощо. Там наголошують, що ці жінки змінили Україну.

Серед них - і Ольга Бесараб, яка була зв’язковою полковника Євгена Коновальця, розвідниця та учасниця визвольного руху. Її ім’я стало відоме через трагічні події 1924 року, коли її заарештувала польська влада у Львові за підозрою у співпраці з українським підпіллям. Згодом її знайшли мертвою в камері львівської в’язниці, а обставини смерті викликали резонанс через українського суспільства.

Катерина Зарицька, яка була організаторкою та керівницею Українського Червоного Хреста, а також, зв’язковою головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Радянська влада засудила її до 25 років таборів, однак не знищила її ідей.

Ніна Караванська - дисидентка, лікарка-мікробіологиня та правозахисниця, одна із засновниць Української Гельсінської групи. Радянська влада засудила її до чотирьох років таборів. Після звільнення, Ніна Караванова продовжила боротись за права українців.

Олена Антонів - лікарка, громадська діячка, учасниця дисидентського руху. Передавала за кордон інформацію про репресії, а також, зробила великий внесок у просування української літератури. Через свою діяльність вона зазнала переслідувань з боку радянської влади.

Ярослава Стецько - українська політична та громадська діячка, учасниця українського національного руху. Була дружиною політичного діяча, голови ОУНР Ярослава Стецька. Після Другої світової війни жила в еміграції та брала участь у діяльності українських політичних структур за кордоном, а після проголошення незалежності України Ярослава Стецько повернулася до країни, стала народною депутаткою України та очолила Конгрес українських націоналістів.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський привітав жінок із 8 березня та відзначив їхню стійкість на фронті й у тилу. Він подякував за лідерство та виховання дітей у важких умовах.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також привітав українських жінок з 8 березня. Він зазначив, що у лавах Збройних Сил України служать понад 75 тисяч жінок, а також згадав про жінок, які загинули під час війни з російськими окупантами.

Євген Устименко

СуспільствоКультура
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна
Львів