Боролися за незалежність та увійшли в історію - п'ять жінок, що змінили Україну

До Міжнародного дня боротьби за права жінок, що відзначається 8 березня, Центр стратегічних комунікацій опублікував історії українок, які зробили чималий внесок у розбудову України, передає УНН.

Деталі

Є жінки, чиї імена зрідка можна почути серед нас. Проте їхня боротьба та внесок у розбудову України заслуговують на особливе звучання. Сьогодні ми хочемо пригадати їхні історії - йдеться у дописі.

У Центрі згадали історії жінок-розвідниць, дисиденток, зв’язкових, тощо. Там наголошують, що ці жінки змінили Україну.

Серед них - і Ольга Бесараб, яка була зв’язковою полковника Євгена Коновальця, розвідниця та учасниця визвольного руху. Її ім’я стало відоме через трагічні події 1924 року, коли її заарештувала польська влада у Львові за підозрою у співпраці з українським підпіллям. Згодом її знайшли мертвою в камері львівської в’язниці, а обставини смерті викликали резонанс через українського суспільства.

Катерина Зарицька, яка була організаторкою та керівницею Українського Червоного Хреста, а також, зв’язковою головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Радянська влада засудила її до 25 років таборів, однак не знищила її ідей.

Ніна Караванська - дисидентка, лікарка-мікробіологиня та правозахисниця, одна із засновниць Української Гельсінської групи. Радянська влада засудила її до чотирьох років таборів. Після звільнення, Ніна Караванова продовжила боротись за права українців.

Олена Антонів - лікарка, громадська діячка, учасниця дисидентського руху. Передавала за кордон інформацію про репресії, а також, зробила великий внесок у просування української літератури. Через свою діяльність вона зазнала переслідувань з боку радянської влади.

Ярослава Стецько - українська політична та громадська діячка, учасниця українського національного руху. Була дружиною політичного діяча, голови ОУНР Ярослава Стецька. Після Другої світової війни жила в еміграції та брала участь у діяльності українських політичних структур за кордоном, а після проголошення незалежності України Ярослава Стецько повернулася до країни, стала народною депутаткою України та очолила Конгрес українських націоналістів.

Нагадаємо

