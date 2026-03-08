Боролись за независимость и вошли в историю - пять женщин, изменивших Украину

К Международному дню борьбы за права женщин, отмечаемому 8 марта, Центр стратегических коммуникаций опубликовал истории украинок, внесших немалый вклад в развитие Украины, передает УНН.

Подробности

Есть женщины, чьи имена изредка можно услышать среди нас. Однако их борьба и вклад в развитие Украины заслуживают особого звучания. Сегодня мы хотим вспомнить их истории - говорится в сообщении.

В Центре вспомнили истории женщин-разведчиц, диссиденток, связных и т.д. Там подчеркивают, что эти женщины изменили Украину.

Среди них - и Ольга Бесараб, которая была связной полковника Евгения Коновальца, разведчица и участница освободительного движения. Ее имя стало известно из-за трагических событий 1924 года, когда ее арестовали польские власти во Львове по подозрению в сотрудничестве с украинским подпольем. Впоследствии ее нашли мертвой в камере львовской тюрьмы, а обстоятельства смерти вызвали резонанс в украинском обществе.

Екатерина Зарицкая, которая была организатором и руководителем Украинского Красного Креста, а также связной главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Советская власть приговорила ее к 25 годам лагерей, однако не уничтожила ее идей.

Нина Караванская - диссидентка, врач-микробиолог и правозащитница, одна из основательниц Украинской Хельсинкской группы. Советская власть приговорила ее к четырем годам лагерей. После освобождения Нина Караванова продолжила бороться за права украинцев.

Елена Антонов - врач, общественный деятель, участница диссидентского движения. Передавала за границу информацию о репрессиях, а также внесла большой вклад в продвижение украинской литературы. Из-за своей деятельности она подверглась преследованиям со стороны советской власти.

Ярослава Стецько - украинская политическая и общественная деятельница, участница украинского национального движения. Была женой политического деятеля, главы ОУН(р) Ярослава Стецько. После Второй мировой войны жила в эмиграции и участвовала в деятельности украинских политических структур за рубежом, а после провозглашения независимости Украины Ярослава Стецько вернулась в страну, стала народным депутатом Украины и возглавила Конгресс украинских националистов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с 8 марта и отметил их стойкость на фронте и в тылу. Он поблагодарил за лидерство и воспитание детей в тяжелых условиях.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также поздравил украинских женщин с 8 марта. Он отметил, что в рядах Вооруженных Сил Украины служат более 75 тысяч женщин, а также упомянул о женщинах, погибших во время войны с российскими оккупантами.