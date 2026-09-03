Літні, маломобільні і тяжкохворі - Україні вдалось повернути з окупації ще 13 громадян

Ще 13 наших громадян повернулися з окупації на підконтрольну Уряду України територію. Як повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, серед тих, хто повернувся сьогодні, — люди похилого віку, маломобільні громадяни та особи з тяжкими захворюваннями, передає УНН.

Найстаршій людині — 87 років, наймолодшій — 27. Частину з них одразу після прибуття буде госпіталізовано для подальшого лікування. Серед 13 евакуйованих — подружжя з Херсона, які саме перед вторгненням 24 лютого 2022-го виїхали за місто на дачу. І опинились в окупації... І лише зараз, після довгих днів евакуаційного шляху, після важких 4 з половиною роки в окупації, вони змогли видихнути з полегшенням, ступивши на вільну українську землю

Омбудсмен подякував Міжнародному комітету Червоного Хреста, представникам державних органів, гуманітарним організаціям, медикам, соціальним працівникам та кожному фахівцю, залученому до цього процесу.

Кожна евакуація — це результат наполегливої роботи та спільних зусиль заради захисту прав наших громадян. За кожним поверненням — окрема людська історія та велика спільна робота: постійна комунікація та координація з усіма учасниками цього складного процесу. Він включає збір і перевірку інформації, зв’язок із рідними, сприяння у відновленні документів та оформленні посвідчень на повернення в дипломатичних установах України в республіці білорусь, планування маршрутів, організацію транспортування, а також вирішення питань медичної допомоги після перетину кордону