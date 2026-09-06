Казахстан запровадив платні дозволи на в'їзд для росіян
Київ • УНН
Із 30 листопада 2026 року росіянам знадобиться платний електронний дозвіл для в’їзду до Казахстану. За відсутності документа можлива депортація.
Казахстан запроваджує нові правила в'їзду для росіян. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), інформує УНН.
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Зазначається, що Казахстан остаточно руйнує кремлівський міф про непорушну євразійську інтеграцію та "вічну дружбу" москви й Астани. Так, нові правила в’їзду для громадян рф показують, як змінилися відносини між двома країнами: росіянам доведеться платити за право в’їхати до Казахстану, а москва не може змусити Астану відмовитися від цих правил.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав зміни до міграційного законодавства. Із 30 листопада 2026 року громадяни рф, які в’їжджатимуть суходолом через основні пункти пропуску, повинні будуть заздалегідь отримувати платний електронний дозвіл QazETA. Подати заявку потрібно щонайменше за 72 години. Дозвіл коштуватиме 3900 тенге - близько €7,3. Оформлення безпосередньо на кордоні обійдеться у 7600 тенге - близько €14,3. За відсутності дозволу передбачена депортація
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Там уточнюють, що спочатку система запрацює в аеропортах, до середини грудня - також на міжнародних залізничних маршрутах і в портах. При цьому росіянам доведеться створювати цифровий профіль із біометричними даними під контролем казахських спецслужб.
Дозвіл буде чинним 180 діб, але перебувати в Казахстані можна буде не більше 90 діб. Для Астани це ще й хороший спосіб заробити на росіянах, які виїжджають із рф через страх мобілізації, війну та "сво"-фобію. Після початку повномасштабного вторгнення Казахстан став одним із напрямків для росіян, які шукали можливості виїхати, працювати або вести бізнес за межами росії. Тепер цей потік приноситиме казахській державі прямий дохід
У СЗР додають, що процес не обмежується Казахстаном. На зустрічі лідерів Центральної Азії та Азербайджану в Чолпон-Аті президент Киргизстану Садир Жапаров запропонував створити єдину туристичну візу для іноземців. Для регіону це означає більше власних правил і менше залежності від російських.
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Президент Казахстану Токаєв на форумі в омську запропонував "заморозити" російсько-українську війну. Він також назвав українців і росіян "братніми народами" та висловив співчуття через загибель людей.
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