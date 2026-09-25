Кабмин должен покрыть часть дефицита в размере 27 млрд долларов для Сил обороны за счёт внутренних источников — Корецкий
Киев • УНН
Как отметил глава правительства, часть этих ресурсов необходима уже сейчас для предоплаты поставок, которые должны поступить в первом квартале 2027 года.
Правительство планирует покрыть часть дефицита в размере 27 млрд долларов для Сил обороны за счёт внутренних источников, перераспределив средства в рамках действующих программ. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передаёт УНН.
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Провёл совещание с Минобороны по вопросу покрытия дополнительного оборонного запроса на 27 млрд долларов в этом году. Часть этих ресурсов необходима уже сейчас для предоплаты поставок, которые должны поступить в первом квартале 2027 года. Часть суммы мы должны покрыть за счёт внутренних источников, перераспределив средства в рамках действующих программ. Это задание Министерству финансов
Он отметил, что Украина также рассчитывает на поддержку ЕС. По его словам, проходят прямые переговоры на уровне оборонных ведомств со странами НАТО и другими партнёрами по вопросу покрытия этой потребности.
Параллельно мы должны разблокировать внешнее финансирование, привязанное к выполнению договорённостей с международными партнёрами. Для этого необходимо принять конкретные законы и решения в рамках плана, представленного правительством. Ежедневно тесно взаимодействуем с парламентом
Напомним
Украина должна профинансировать заказ дронов в октябре-ноябре, чтобы обеспечить их поставку в январе-феврале.