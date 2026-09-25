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Якщо не проплатити замовлення дронів у жовтні-листопаді, будуть проблеми взимку - Зеленський

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Україна має оплатити замовлення дронів і ракет у жовтні-листопаді, щоб забезпечити постачання на початку року. ЄС і МВФ підтримують пошук коштів.

Якщо не проплатити замовлення дронів у жовтні-листопаді, будуть проблеми взимку - Зеленський

Україна має профінансувати замовлення дронів у жовтні-листопаді, щоб забезпечити їх на січень-лютий. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Що стосується 27 млрд. Безумовно, там є і грошове забезпечення для наших воїнів частково, але в основному, це гроші на наші дрони, на ракети і забезпечення наших воїнів. Але що важливо, десь третина цих грошей, а може навіть трішки більше, - це січень, лютий, березень - дрони. Якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень та лютий

- сказав Зеленський.

Він додав, що Україна це детально проговорювала з Європейським Союзом, з президентом Єврокомісії, і з Міжнародним валютним фондом. 

Ми проговорювали, які програми можуть бути, як допомогти Україні. Міжнародний валютний фонд до військового забезпечення не має відношення, до дронів там інші, зовсім інші питання, а Єврокомісію я дуже прошу наблизити другий транш з 90 млрд, тому що, ще раз: січень і лютий повинен бути наповнений відповідними дронами і ракетами

- додав Зеленський.

Також він зазначив, що є позитивна і конструктивна реакція ЄС і МВФ. 

Всі розуміють, що цей дефіцит покрити дуже важливо. Всі розуміють, що Україна не може бути наодинці, що треба більше інвестувати в дрони та ракети українського виробництва, тому що більшість цього дефіциту - це саме кошти на це, на зброю. Всі розуміють, як непросто проходити цей період і постійні удари, але тим не менш, Україна не буде, знов-таки, не буде на самоті. ЄС нас підтримує, МВФ буде продовжувати програми - тут я отримав позитив від наших партнерів

- зазначив Зеленський.

Надалі, за словами Зеленського, прем'єр-міністр України разом із міністром фінансів та головою Служби зовнішньої розвідки мають опрацювати всі деталі щодо покриття дефіциту. За його словами, частину цих коштів можуть залучити у форматі Drone Deal.

Українська команда працює над деталями, і найближчим часом планується зустріч із європейською командою в Україні або у Бельгії

- резюмував Президент.

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Павло Башинський

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