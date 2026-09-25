Если не оплатить заказ дронов в октябре–ноябре, зимой будут проблемы - Зеленский

Украина должна профинансировать заказ дронов в октябре-ноябре, чтобы обеспечить ими январь-февраль. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Что касается 27 млрд. Безусловно, там есть и денежное обеспечение для наших воинов частично, но в основном это деньги на наши дроны, на ракеты и обеспечение наших воинов. Но что важно, где-то треть этих денег, а может, даже немного больше, — это январь, февраль, март — дроны. Если мы их не закажем и не оплатим в октябре и ноябре, у нас будут серьезные вызовы на январь и февраль — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина подробно обсуждала это с Европейским Союзом, с президентом Еврокомиссии и с Международным валютным фондом.

Мы обсуждали, какие программы могут быть, как помочь Украине. Международный валютный фонд к военному обеспечению отношения не имеет, к дронам там другие, совсем другие вопросы, а Еврокомиссию я очень прошу приблизить второй транш из 90 млрд, потому что, еще раз: январь и февраль должны быть обеспечены соответствующими дронами и ракетами — добавил Зеленский.

Также он отметил, что есть положительная и конструктивная реакция ЕС и МВФ.

Все понимают, что этот дефицит очень важно покрыть. Все понимают, что Украина не может быть в одиночестве, что нужно больше инвестировать в дроны и ракеты украинского производства, потому что большая часть этого дефицита — это именно средства на это, на оружие. Все понимают, как непросто проходить этот период и постоянные удары, но тем не менее Украина не будет, опять-таки, не будет одна. ЕС нас поддерживает, МВФ будет продолжать программы — здесь я получил положительный отклик от наших партнеров — отметил Зеленский.

В дальнейшем, по словам Зеленского, премьер-министр Украины вместе с министром финансов и главой Службы внешней разведки должны проработать все детали покрытия дефицита. По его словам, часть этих средств могут привлечь в формате Drone Deal.

Украинская команда работает над деталями, и в ближайшее время планируется встреча с европейской командой в Украине или в Бельгии — резюмировал Президент.

Напомним

Европейская комиссия изучает возможность ускорить предоставление Украине 45 млрд евро, предусмотренных на 2027 год в рамках кредитной программы ЕС объемом 90 млрд евро.