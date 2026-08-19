Мадонна та Тейлор Свіфт лідирують у номінаціях на VMA-2026

Мадонна стала лідеркою за кількістю номінацій на премію MTV Video Music Awards 2026 - вона претендує на 11 нагород. Серед них - "Артист року", "Відео року" та "Пісня року" за спільний трек із Сабріною Карпентер "Bring Your Love". Про це повідомляє The Hollywood Reporter, пише УНН.

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Тейлор Свіфт отримала дев'ять номінацій, зокрема в категоріях "Артист року" та "Відео року" за "The Fate of Ophelia".

Сабріна Карпентер та Аріана Гранде мають по сім номінацій. Бруно Марс претендує на п'ять нагород, зокрема "Артист року" та "Відео року".

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За звання "Відео року" також змагатимуться GENER8ION із Yung Lean та Бруно Марс.

Цьогорічна церемонія VMA відбудеться 27 вересня в Лос-Анджелесі. Шоу вперше з 2017 року повернеться до міста, а також уперше за сім років матиме категорію "Найкращий танець".

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